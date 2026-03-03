'The Race': es "bastante probable" que Fernando Alonso tenga que abandonar en el Gran Premio de Australia

El medio especializado de la Fórmula 1 cree que ninguno de los dos Aston Martin está capacitado para acabar la carrera del domingo en Australia.

El inicio de Aston Martin en el mundial de la Fórmula 1, en Australia, se espera desastroso. Algunos medios hablan de incluso retirar el coche tras algunas vueltas y ahora 'The Race', medio especializado de la competición, dice que es "bastante probable" que haya un doble abandono.

Ni Fernando Alonso ni Lance Stroll terminarían la carrera por los problemas en el coche y especialmente en el motor Honda.

Esto dice el citado medio: "Aston Martin no viaja a Australia con una estrategia preconcebida de hacer lo mínimo en la carrera del domingo, ya que necesita kilometraje para ayudar a Honda a superar sus problemas. Sin embargo, habrá que sopesar esto con lo que es realista, es decir, que un doble DNF es posible y tal vez hasta probable".

Creen que lo más probable es que su kilometraje sea "limitado": "A menos que se haga un progreso significativo porque la naturaleza del problema significa que cuanto más tiempo funciona el coche, peor es el impacto, ya que la batería sufre vibraciones severas y sostenidas".

El motor Honda es el gran lastre para este Aston Martin diseñado por Adrian Newey: "Honda admite que encontrarse con problemas ahora significa consumir parte de su asignación de desarrollo a principios de temporada y gastarla en confiabilidad cuando el rendimiento también es un problema, pero no sabe hasta qué punto".

"Su prioridad es resolver la crisis de confiabilidad, por lo que si habrá o no una actualización importante más adelante en la temporada ni siquiera es parte de la discusión actual", cierra el citado medio.