Un piloto de Honda desvela la obsesión de Marc Márquez: "Quiere superar a Rossi..."

Stefan Bradl, piloto probador de Honda, está convencido de que Marc persigue los diez mundiales que tiene Valentino Rossi en su palmarés.

Marc Márquez arrancó su aventura en Ducati con un título mundial. El noveno para él. Y este año persigue el décimo, el número que alcanzó Valentino Rossi en su carrera. Esa es su "obsesión". Eso es lo que dice el piloto probador del equipo japonés Honda, Stefan Bradl.

En palabras que publica 'Motosan', Bradl habla de los planes de Marc: "Quiere ser el único rey de MotoGP y superar a Valentino Rossi. Ese es su incentivo".

"Es como un tenista que ya tiene 20 Grand Slams. Entonces, el título número 21 también es interesante. Marc sabe lo difícil que es, porque él también ha sufrido reveses. El hecho de que él y Alex tengan tanto éxito como hermanos le da aún más fuerza", detalla el piloto de Honda.

Cree que todavía tiene que encontrar el límite de esta Ducati que ha cambiado con respecto al año pasado. En el Gran Premio de Tailandia, en el estreno del campeonato, se le vio mucho más calmado que el año pasado.

"Cuando Marc encuentra el límite, sabe cómo valorarlo para el resto del fin de semana. Acepta esas pequeñas caídas", dice sobre lo que ocurrió en pretemporada, cuando se fue al suelo en un par de ocasiones.

En Tailandia sufrió un pinchazo en la rueda trasera y tuvo que abandonar cuando luchaba contra Pedro Acosta por las posiciones de podio.