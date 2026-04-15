'The Race': así sería la parrilla de F1 2027 con la posible marcha de Verstappen y otros movimientos

Dos periodistas y expertos han pronosticado cómo será la parrilla para la temporada siguiente, teniendo en cuenta las posibles salidas, fichajes y movimientos entre escuderías.

La Fórmula 1 vive una época convulsa con el nuevo reglamento, la gestión de las unidades de potencia y las quejas y críticas de los pilotos y aficionados, que no disfrutan de las carreras. Con tres Grandes Premios ya disputados, la FIA está debatiendo adoptar nuevas medidas para resolver dichos inconvenientes, aunque el futuro de algunos pilotos también está por determinarse.

En el podcast de 'The Race', periodistas y expertos en F1 han pronosticado cómo será la parrilla de cara a la próxima temporada, basándose en informaciones que han obtenido y las últimas declaraciones que se han realizado. La principal pieza que se prevé salir o cambiar de equipo es Max Verstappen.

El piloto neerlandés ha insinuado que podría no continuar corriendo en el 'Grand Prix' la próxima temporada pese a contar con contrato hasta 2028, por lo que su futuro en la competición pende de un hilo.

Dentro de la predicción expuesta por Jon Noble y Scott Mitchell-Malm, ambos presentan a las 11 escuderías de la parrilla con tres movimientos entre equipos, dos fichajes y dos salidas. En cuanto al tetracampeón del mundo, este y Franco Colapinto serían los dos pilotos que se marcharían de la Fórmula 1.

A su vez, los pilotos que aterrizarían en la competición serían Yuki Tsunoda a Haas, que volvería tras un año sin equipo, y Nikola Tsolov, que llegaría a Racing Bulls como el único novato en el paddock.

Fernando Alonso y Aston Martin

Uno de los equipos que aún desconoce el futuro de uno de sus pilotos es Fernando Alonso. El bicampeón del mundo está en su último año de contrato, y todavía no ha firmado la renovación con Aston Martin. Los británicos no atraviesan su mejor momento y, pese a contar con Adrian Newey en sus filas, todo apunta a que este año no conseguirán resultados.

En la predicción de 'The Race', Alonso seguirá con los de Silverstone junto a Lance Stroll debido a que se espera que para 2027 Aston Martin cuente con un buen motor y posibilidades de optar al título.

¿Renovará Hamilton?

Otros movimientos

Otro de los pilotos que también se encuentra fuera de la parrilla para 2027 es. El heptacampeón del mundo está en su último año vinculado con, y podría gestar su renovación debido a los buenos resultados que está cosechando. Dentro de la predicción, los expertos sitúan al británico junto a los italianos, por lo que se espera que continúe corriendo con los de Maranello por lo menos un año más.

Los movimientos en la parrilla que se han previsto afectarían a Williams, Red Bull y Alpine. En el caso de los austriacos, la marcha o año sabático de Verstappen supondría la búsqueda de un sustituto, y desde Milton Keynes quieren fomentar su propio talento. Por lo que Arvin Lindblad se postula como su reemplazo.

En cuanto a Williams y Alpine, Noble y Mitchell-Malm sitúan a Esteban Ocon como compañero de Carlos Sainz, y a Alex Albon junto a Pierre Gasly en un intercambio de pilotos. El resto de equipos se mantendría tal y como están ahora mismo, a expensas de alguna que otra renovación pendiente.