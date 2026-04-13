Fernando Alonso y un "estilo absurdo": ojo al análisis de dos expertos de Fórmula 1

Edd Straw y Mark Hughes han ensalzado la figura del bicampeón del mundo, resaltando su estilo de conducción, su coordinación al volante y su resistencia en lo más alto durante años.

Fernando Alonso es uno de los mejores pilotos de la historia del automovilismo. Más allá de la Fórmula 1, el piloto español ha conquistado otras categorías, demostrando que es capaz de conducir sobre cualquier vehículo. Incluso, pese a que no atraviesa su mejor etapa, sigue asombrando al mundo.

Por el momento, su situación en el 'Grand Prix' no es sencilla. El clima en Aston Martin es caótico y solo un milagro podría salvar el año, pero Fernando es capaz de todo. Con más de 20 años rindiendo en la cima, todavía son muchos los que se rinden ante su figura.

"Es muy difícil vivir al límite como él lo hace y con tanta constancia. Se puede ver a un piloto que hace eso, pero que a menudo se cae y es propenso a los accidentes. Alonso no es así", comenta Edd Straw, periodista de 'The Race' sobre el bicampeón del mundo.

Además de halagar su longevo rendimiento, Straw, junto a su compañero Mark Hughes, ha ensalzado el estilo de conducción de Alonso y su capacidad de adaptación a cualquier situación que se presenta en el trazado.

"Es un estilo reactivo, pero es tan rápido interpretando esa retroalimentación que en realidad se vuelve proactivo porque responde en el momento en que aparece la señal y, normalmente, los pilotos reactivos son algo malo. Pero él ha superado esa barrera. Su sensibilidad es enorme. Si se pudieran medir todos los aspectos fisiológicos que intervienen, sería extraordinario", añade Straw.

"Simplemente asombroso"

A su vez, Hughes analiza la capacidad de Fernando para coordinarse de forma "asombrosa" con el volante y el acelerador en momentos complicados. "Observándolo desde la pista, en algún lugar como las curvas en S de COTA, tiene una coordinación asombrosa entre el volante y el acelerador. Es como si bailara entre ambos", señala Mark.

Por último, ambos periodistas han concluido su análisis recalcando el hecho de que Alonso es el único piloto de F1 capaz de estar entre los mejores cada carrera, pese a no ganar en más de una década.

"Nunca ha habido un piloto de F1 que no haya ganado en 13 años y que aun así sea capaz de destacar de forma constante entre los mejores cada fin de semana. Simplemente asombroso", sentencian ambos.