'The Race': Fernando Alonso podría renovar un año más y "acabar su carrera en una mejor posición"

Fernando Alonso explica el motivo de su viaje a Japón pese a ser padre: "Ojalá acabar la carrera"

Según han adelantado los periodistas Jon Noble y Scott Mitchell-Malm, el bicampeón de la Fórmula 1 renovará un año más debido al potencial del proyecto de Aston Martin.

La continuidad de Fernando Alonso en la Fórmula 1 es una de las mayores incógnitas del momento. El bicampeón del mundo se encuentra en uno de los peores momentos de su carrera, después de haber comenzado la temporada con demasiados inconvenientes.

Los fallos en el motor Honda del AMR26, el nuevo reglamento y la crisis que atraviesa Aston Martin han hecho saltar los rumores acerca de su posible retirada. Por el momento, Fernando tiene contrato hasta final de temporada con los de Silverstone, y pese a ser el piloto de la parrilla más veterano, podría seguir pilotando un año más.

Así lo ha adelantado 'The Race' en su podcast, donde dos de sus periodistas especializados en F1, Jon Noble y Scott Mitchell-Malm, han señalado que el piloto asturiano podría renovar un año más con los británicos con tal de "acabar su carrera en una mejor posición".

"Creo que Fernando sentirá que lo ha dado todo. Tiene un coche de Adrian Newey que no está rindiendo, aunque todavía siente que puede rendir al máximo. Sospecho que aguantará una temporada más con la esperanza de mejorar y acabar su carrera en una mejor posición", ha explicado Noble, acerca del motivo por el que podría renovar Alonso.

A su vez, Mitchell-Malm ahonda en el potencial del proyecto en el que lleva trabajando Newey, y del que Alonso es pieza clave para optar a las buenas posiciones de las que hablan.

"Sí, creo que sí. El hecho de que hayan puesto tanto potencial en el proyecto de Aston Martin hasta ahora, y obviamente con Newey allí, hace que se quedara un año más. El hecho de que el proyecto no pueda ir a peor y la asociación con Honda también influyen", concluye Scott Mitchell-Malm, asegurando que Fernando Alonso renovará un año más.