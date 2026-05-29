La historia del 'Toro Vasco': el primer boxeador español en ganar en el Madison Square Garden, amigo de Al Capone y que colaboró con el Tercer Reich

¿Por qué es importante? Paulino Uzcudun se enfrentó a los mejores pesos pesados en las décadas de los 20 y 30, le consideran el primer ídolo de masas de España y tiene una historia de película.

Paulino Uzcudun, conocido como el 'Toro Vasco', fue un destacado boxeador español que alcanzó la fama en las décadas de 1920 y 1930. Fue el primer español en ganar en el Madison Square Garden de Nueva York y se enfrentó a los mejores pesos pesados de su época. Su figura fue utilizada por diferentes corrientes políticas en España y en el extranjero para simbolizar ideales de raza y nacionalismo. Uzcudun, de ideología falangista, participó en la represión durante la Guerra Civil y colaboró con nazis después del conflicto. A pesar de su controvertido pasado, no recibió grandes honores durante el franquismo, aunque obtuvo la medalla al mérito deportivo en la democracia.

Paulino Uzcudun fue el primer español que ganó en el ring del Madison Square Garden de Nueva York. Se enfrentó a los mejores pesos pesados en las décadas de los 20 y 30. Se le conoce como el 'Toro Vasco', le consideran el primer ídolo de masas de España y tiene una historia de película. Acabó siendo amigo de mafiosos como Al Capone y hasta mantuvo negocios con miembros del Tercer Reich.

¿A qué quieres que te gane? Hace años los españoles fanfarroneaban con eso, con los éxitos deportivos, con lo bueno que eran sus deportistas. Hace 100 años, de lo que se presumía era de Paulino Uzcudun, el 'Toro Vasco'. Fue una figura del boxeo español, europeo y mundial cuando el boxeo tenía la misma repercusión que el fútbol ahora.

Tuvo su éxito, además, en unos años complicados para España. Los nacionalistas vascos presumían de él mostrándolo como ejemplo de la raza más valiosa, la vasca. La dictadura de Primo de Rivera y los falangistas presumían de él mostrándolo como ejemplo de las razas puras, la española. Los emigrantes en Estados Unidos presumían de él mostrándolo como ejemplo de los 'nuevos americanos' y de 'orgullo de raza' en el caso de los hispanos. Y el fascismo italiano, durante la República española, lo puso como ejemplo de lo que era, según ellos, las democracias: algo viejo y atrasado.

Pero, ¿él realmente qué era? Era falangista. Por dos motivos: uno, por familia, que venía de la tradición carlista de derechas; y dos porque en sus giras deportivas, en Berlín y Roma, se maravilló del nazismo y del fascismo, del culto al deportista, de la admiración a la masa. Tan falangista era que participó en la represión durante la Guerra Civil. Tan falangista era que formó parte de un grupo de cien hombres para sacar al fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, de la cárcel. Aunque aquello no fue a ningún lado y se quedó en idea.

Y por si fuera poco, tras la guerra colaboró con los nazis. Empezó a trabajar con Rudy de Mérode, un nazi dedicado a expoliar a los judíos, hacer contrabando y ayudar a escapar a nazis. Uzcudun comenzó a trabajar como guardaespaldas y acabó como uno más de la banda. Lo hizo porque Uzcudun era un fascista, pero también un buscavidas necesitado de dinero porque no acertaba en los negocios y no le hacía ascos a lo ilegal, por algo había sido amigo del mafioso Al Capone.

Con ese currículum, no lo pasó mal durante el franquismo, pero tampoco le trató especialmente bien. No le dio ningún cargo bueno ni ningún negocio boyante. Y tampoco recibió algo que él quería y pidió: la medalla al mérito deportivo. Esa la consiguió ya en los inicios de la democracia, cuando llevaba décadas retirado del boxeo dedicado a negocios del campo.

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