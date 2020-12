Guenther Steiner, jefe de Haas, ha tenido que buscar un sustituto para que ocupe el asiento Romain Grosjean en el GP de Sahkir. El francés está recuperándose de las quemaduras que le causó el fuego del accidente que tuvo en Baréin.

El elegido fue Pietro Fittipaldi y lo anunció a principio de semana, pero hay pilotos que no les ha gustado la elección de Steiner. Uno de ellos ha sido Louis Deletraz, el piloto reserva de Haas mostró su enfado en las redes en varias ocasiones.

Cuando Mercedes anunció que Hamilton tenía coronavirus y buscarían un sustituto escribió: "Hola Mercedes. Estoy en Baréin, tengo mi superlicencia, Haas no me está utilizando. También estuve en el podio en la misma pista hace dos días. Por favor".

Y tras el anuncio de que sería Jack Aitken quien ocuparía el asiento de Russell al subir este a Mercedes cargó contra Haas: "Felicidades, Jack, Williams y Mercedes. Una elección basada en el rendimiento puro. Es bueno ver a un equipo con respecto a sus pilotos".

A Steiner no le gustó la reacción pero no va a darle ninguna importancia. "No he hablado con él recientemente. He visto que está enfadado, pero hay más gente que está enfadada porque querían ese volante. Él sólo es uno más de ellos, que se ponga a la cola. Pietro se lo merece, le pedí que viniera aquí porque me preocupaba que tuviésemos un caso de coronavirus y necesitábamos a un suplente aquí. Él lo hizo, vino y estuvo lejos de casa sin que nadie le asegurase correr durante tres semanas. Hizo el esfuerzo, estuvo aquí. No hay debate con esto, es el plan que había sobre la mesa y lo hemos seguido. Además, no tengo que pedirle a nadie si puede subirse al coche", respondió muy crítico ante los medios.

Haas ya anunció que sus dos pilotos de cara a 2021 serán Mick Schmacher y Nikita Mazepin, por lo que se ha especulado que en caso de que Grosjean no llegue al GP de Abu Dabi pueda debutar uno de ellos como sustituto, pero Steiner no quiere pensar en ello todavía: "Quiero que vuelva Romain, no voy a pensar en ningún sustituto. Creo que puede terminar su época con Haas en una carrera, es lo que he hablado con él y quiero que acabe por todo lo alto. No decidiremos otra cosa hasta que alguien nos diga que no puede correr".