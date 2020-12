Mercedes ha confirmado que será George Russell el afortunado en sustituir a Lewis Hamilton este fin de semana en el Gran Premio de Sakhir tras su positivo en Covid-19.

La escudería alemana ha decidido darle al piloto británico la oportunidad para la que ha estado entrenando desde que entró en la Academia de Mercedes. Es posible que sea la opción más arriesgada, lo más lógico hubiera sido que fuera Stoffel Vandoorne, ya que al ser la reserva de mercedes es el que debería sustituir a Hamilton por reglamento. Sin embargo, Mercedes ya tiene su título asegurado y era la oportunidad perfecta de ver como se desenvuelve Russell.

Desde Mercedes, el jefe de equipo Toto Wolf ha hecho un comunicado anunciando la llegada del joven británico: "Antes que nada doy las gracias a nuestro leal socio Williams por su colaboración para permitir que George corra con Mercedes este fin de semana. Las conversaciones fueron positivas y pragmáticas y eso es clave para alcanzar un acuerdo. No será fácil para George hacer la transición entre el Williams y el W11, pero está preparado y conoce los neumáticos de 2020. Ha sido fundamental en el progreso de Williams en la parrilla y estoy seguro de que hará una buena actuación junto a Valteri, quien será una referencia exigente para él".

"Esta carrera marcará un pequeño hito para nosotros, ya que vemos a un miembro del programa junior competir por el equipo de mercedes por primera vez. Tenemos trabajo que hacer este fin de semana, todos nuestros esfuerzos estarán enfocados en Valteri y George para maximizar nuestra puntuación como equipo. También nuestros pensamientos están con Lewis, y esperamos que tenga una rápida recuperación durante este tiempo de aislamiento", sentencia.

Ahora Russell tiene un importante fin de semana por delante, tendrá que demostrar de lo que es capaz. Además va a tener todas las miradas encima ya que es el momento perfecto de comprobar si "cualquiera puede ganar con un Mercedes".

"Muy pocas personas tienen la suficiente suerte como pilotar para un equipo de F1 cada año, yo voy a tener la oportunidad de correr en dos. Estoy increíblemente agradecido a Williams y a Mercedes por esta oportunidad, gracias a todos", ha compartido Russell en sus redes.

"Utilizaré esta oportunidad para aprender de los mejores, ser mejor piloto, volver y permitir que Williams sea todavía más fuerte para ser el primer equipo de la zona media, que es lo que tenemos que ser. Sigo siendo cien por cien de Williams", ha asegurado el piloto británico para el portal oficial de 'F1' mientras añadía: "Obviamente, nadie puede reemplazar a Lewis, pero lo daré todo por el equipo en su ausencia desde el momento en que suba al auto. Lo más importante es que le deseo una pronta recuperación. Estoy ansioso por la oportunidad y no puedo esperar para salir a la pista esta semana".

Otro debut en Williams

Con la llegada de Russell a Mercedes su asiento en Williams se queda vacío y será Jack Aitken, el piloto reserva de los de Grove quien tendrá la oportunidad de debutar en la Fórmula 1. Hasta ahora competía en Fórmula 2 con el equipo Campos y aunque ya había sido piloto reserva de Fórmula 1 con Renault no había tenido la oportunidad de estrenarse en la categoría reina hasta ahora.

"No me puedo creer esto, pero debutaré en Fórmula 1 con Williams este fin de semana. Un agradecimiento enorme a ellos y obviamente mis mejores deseos a Lewis y a George, que estará en el Mercedes", ha compartido Aitken mientras añadía para 'F1': "Haré todo lo que pueda para prepararme en los próximos días, pero de verdad que siento que he estado listo desde Melbourne".