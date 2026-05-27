"Termino la carrera por...": la confesión de Stroll a la radio de Aston Martin en el GP de Canadá

El piloto canadiense comentó a su radio, vueltas antes de cruzar la meta, cuál era su única motivación para acabar la carrera, al no tener ritmo suficiente para competir contra el resto.

El GP de Canadá no fue una buena carrera para Aston Martin. La escudería británica afrontaba un fin de semana con el objetivo de recoger datos y demostrar las leves mejoras aportadas en las últimas semanas. Pese a ello, sus pilotos no tuvieron facilidades para correr.

Fernando Alonso se vio obligado a abandonar la carrera debido a unas molestias provocadas por el asiento del AMR26, que incomodaban al bicampeón de la Fórmula 1. En cambio, su compañero de garaje, Lance Stroll, sí que pudo cruzar la línea de meta. Pero lo hizo por un motivo en concreto.

A pocas vueltas de finalizar la carrera, el piloto canadiense mantuvo una conversación con su radio en donde se quejó del rendimiento de su coche, el cual podría ser hasta tres segundos más rápido de no ser por los bloqueos delanteros y las banderas azules.

"Termino la carrera por los mecánicos y por Lawrence", afirmó Stroll, asegurando que su única motivación para cruzar la meta era por el trabajo de los mecánicos y su padre, Lawrence Stroll.

Finalmente, el canadiense acabó la carrera en decimoquinta posición, cuatro vueltas por detrás del ganador y sin recibir puntos. "Eso es todo", sentenció Stroll su conversación con la radio.

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