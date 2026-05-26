Oficial: las elecciones a la presidencia del Real Madrid serán el 7 de junio

La Junta Electoral del Real Madrid ha informado de que las elecciones a la presidencia del club serán el domingo 7 de junio en Valdebebas.

Los socios del Real Madrid ya saben cuándo irán a las urnas para elegir al próximo presidente. La Junta Electoral del club ha informado a través de un comunicado que las elecciones se celebrarán el próximo 7 de junio, domingo.

El domingo, entre las 9 horas de la mañana y las 20 horas, los socios podrán acudir a votar.

Las mesas electorales serán ubicadas en el Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Real Madrid, en Valdebebas.

Florentino Pérez, actual presidente; y Enrique Riquelme son los dos candidatos a la presidencia del club blanco.

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