"Si alguien puede hacerlo, es Marc Márquez": fe ciega de una leyenda en el campeón de MotoGP

Kevin Schwantz, campeón de la categoría 500cc en 1993, ha analizado el regreso del piloto de Ducati, que reaparecerá en Mugello tras perderse dos Grandes Premios.

Tras perderse los Grandes Premios de Francia y Catalunya debido a una dura caída en la sprint de Le Mans, todo apunta a que Marc Márquez reaparecerá este fin de semana en Mugello.

A falta de la luz verde final por parte de los médicos del Mundial, parece que el vigente campeón de MotoGP ya se ha recuperado de las operaciones a las que se sometió en el pie y en el hombro.

Su distancia con respecto al líder del campeonato, Marco Bezzecchi, es de 85 puntos, y aún quedan más de 550 en juego.

¿Puede obrar la remontada? Según Kevin Schwantz, si alguien puede es él: "Es Marc Márquez, quién sabe. Si alguien puede hacerlo, es él".

El campeón de 500cc en 1993, en declaraciones a 'GP One', ha apuntado que no será sencillo: "Cada vez que vuelves de una lesión, es mucho más difícil".

Sin embargo, en 2025 atendimos a una gesta que invita a soñar: "Fue un gran trabajo volver a verle, después de tres años sin ganar una carrera, a ganar el título mundial de una manera tan dominante el año pasado".