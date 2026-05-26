Aston Martin disipa las dudas sobre el abandono de Fernando Alonso en Canadá

Fernando Alonso explica el motivo de su viaje a Japón pese a ser padre: "Ojalá acabar la carrera"

Mike Krack, jefe de operaciones en pista de los británicos, ha detallado por qué el bicampeón del mundo se vio obligado a retirarse de la carrera antes de tiempo.

Fernando Alonso volvió a verse obligado a no terminar una carrera este pasado domingo en el GP de Canadá. A pesar del buen inicio de carrera, con una gran salida que le situó en la décima plaza, el bicampeón del mundo no pudo cruzar la línea de meta por un problema en su asiento.

En concreto, unas molestias provocadas por el asiento del AMR26 obligaron al asturiano a retirarse antes de tiempo. "Llevaba un tiempo incómodo, nunca hasta el punto de que fuera un verdadero obstáculo, pero es como un punto de presión en el que sientes que va a peor y peor", detalló Mike Krack, jefe de operaciones en pista de Aston Martin, en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

De esta forma, Alonso fue a boxes tras hablar con radio sobre el problema y decidieron dar por terminada su carrera. "Tenemos que reconsiderar un poco la posición del asiento. Quizá hayamos ido un paso demasiado lejos, pero es algo que debemos revisar", añadió Krack.

Por último, el jefe de operaciones en pista señaló que este tipo de asientos obliga a los pilotos a colocarse en "una posición tumbada", por lo que deben reconsiderar cambiarlo a "cómo lo hacíamos antes".

"Creo que quizá tengamos que reconsiderarlo todo un poco, volviendo a cómo lo hacíamos antes", concluyó Krack, cerrando la polémica en torno a la retirada del piloto español.

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