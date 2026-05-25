Honda desvela una "brecha" entre el nivel y las exigencias de Fernando Alonso y Lance Stroll

Mecánicos de Aston Martin y de Honda trabajan en el coche de Lance Stroll

Los nipones salen satisfechos del GP de Canadá y tienen la vista puesta en Mónaco como la carrera donde podrían llegar las ansiadas mejoras.

Hondaparece tener la solución a los problemas de Aston Martin. El fabricante japonés ha señalado qué factores debe mejorar para que la escudería británica pueda competir contra el resto de equipos en igualdad de condiciones.

Los nipones han fijado el verano como la época donde se podrán mostrar dichas mejoras, pero han destacado una "brecha" entre el nivel de los pilotos en comparación con las exigencias que han presentado durante lo que llevamos de temporada.

"Existe una brecha entre las exigencias de los pilotos y nuestros logros, por lo que seguiremos trabajando para mejorar la manejabilidad de cara a la temporada ahora que sabemos en qué dirección debemos ir", ha señalado Shintaro Orihara, jefe de ingeniería de Honda.

A pesar de ello, el nipón se ha mostrado positivo de cara al siguiente GP de Mónaco. "En general, durante el Gran Premio de Canadá, hemos confirmado señales positivas en cuanto a la manejabilidad, lo cual es positivo para la próxima carrera en Mónaco, ya que es una característica clave allí", ha añadido.

En conclusión, Orihara prevé una mejoría notable para el verano, aunque para ello deben abordar cuanto antes los problemas que tiene que solucionar.

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