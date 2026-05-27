Kokkinakis, el tenista que juega con el tendón de Aquiles de un muerto: "Nunca había visto algo parecido"

Kokkinakis, el tenista que juega con el tendón de Aquiles de un muerto

El australiano se enfrenta este miércoles a Pablo Carreño en segunda ronda de Roland Garros tras superar una inédita lesión que le apartó un año de las pistas.

Tras más de cuatro horas, Thanasi Kokkinakis venció este lunes en primera ronda de Roland Garros a Terence Atmane por 6-7 (5), 6-2, 4-6, 6-3 y 7-5.

No fue una victoria más para el australiano, que regresaba a las pistas un mes después de retirarse del Challenger de Zagreb por una lesión que arrastra desde hace más de un año.

El número 855 cayó lesionado en el Open de Australia de 2025 y se perdió toda la temporada tras una inédita operación en la que le pusieron el tendón de Aquiles de una persona fallecida en su hombro derecho para mejorar la movilidad de la zona.

Reapareció en Adelaida este año, pero volvió a lesionarse y antes de llegar a Roland Garros se probó en Croacia, donde se retiró nuevamente.

Tras su victoria en París, donde este miércoles se enfrentará a Pablo Carreño, Kokkinakis se sinceró en rueda de prensa: "Hace apenas unos días ni siquiera sabía si iba a jugar".

"Hubo probablemente seis o siete meses donde ni siquiera toqué una raqueta de tenis. Básicamente tengo un brazo y un hombro completamente nuevos", explicó.

Su lesión le llevó a pasar por consulta de muchos médicos que, en su mayoría, prácticamente le aconsejaron que se despidiera de su carrera. Pero el 'aussie' no se iba a rendir tan fácilmente.

"La situación no es normal y lo más duro es que prácticamente nadie sabía exactamente qué debía sentir después de esta operación. Consulté muchísimos médicos, incluso el doctor de Rafa Nadal, y muchos me decían que nunca habían visto algo parecido. Ningún tenista había pasado realmente por algo así", señaló.

"Me cortaron la mitad del músculo pectoral y muchos médicos no querían operarme, creyendo que nunca se había hecho en el tenis. Ahora tengo un tendón de Aquiles de una persona fallecida en el brazo para volver a unir el músculo pectoral al hombro", zanjó.