Europa se asfixia por calor: Francia se lleva la peor parte y España sufre noches tropicales propias de verano

¿Por qué es importante? En Badajoz se podrían alcanzar los primeros 40 grados del año, lo que podría llegar a ser récord para un mes de mayo. El máximo de esta semana será el miércoles y el jueves.

Las altas temperaturas han marcado récords en Europa, con Santander alcanzando casi 37 grados, un máximo histórico para mayo. En Bilbao, los colegios, sin preparación para el calor, han tenido que suspender clases o trasladarlas a espacios más frescos. En Francia, el termómetro ha llegado a 39 grados, causando siete muertes, y el gobierno ha instado a la población a hidratarse. En Reino Unido, Londres ha superado los 35 grados por segundo día consecutivo, y en Italia, 12 ciudades están en alerta naranja. En España, las temperaturas nocturnas aumentan, con noches tropicales previstas y máximas que podrían alcanzar los 40 grados en Badajoz.

Las altas temperaturas han dejado este martes nuevos récords. En Santander se han rozado los 37 grados. Nunca antes en un mes de mayo había hecho allí tanto calor. Una de las imágenes del día ha sido la de los colegios en Bilbao a 35 grados. Los centros escolares no están preparados, así que algunos han tenido que suspender las clases o llevárselas a lugares más frescos, como la biblioteca o los pasillos.

Por mucho que uno se refresque con agua, se esconda debajo del paraguas o saque ese abanico tan codiciado, es muy, pero que muy complicado, aguantar el calor tan asfixiante que ha golpeado prácticamente a toda Europa. Francia se lleva la peor parte. El termómetro roza los 39 grados. El Gobierno francés ha pedido precaución a sus ciudadanos porque ya le ha costado la vida a siete personas. "Hay que beber agua, incluso sin tener sed", ha recordado la ministra de Sanidad francesa, Stéphanie Rist.

Reino Unido acaba de pulverizar su récord histórico de temperaturas en mayo por segundo día consecutivo. Pasan de los 35 grados en Londres. "Es mi primer verano en Inglaterra y no lo estoy disfrutando", ha contado un joven. Tratan de refugiarse, aunque sea, en ríos o playas llenas. Cuatro personas ya se han ahogado en este tórrido mayo.

Un calor sofocante que azota también a Italia, donde 12 ciudades ya están en alerta naranja. "Lo siento irradiando sobre mí, sin importar a dónde vaya", ha afirmado allí una mujer. Y es que hacer turismo en Roma o Milán se ha convertido en una gincana en busca de la sombra.

En España aumentan las temperaturas nocturnas

En España vamos ya a empezar a dormir mal, y cada día peor, porque las temperaturas nocturnas van a ir subiendo. Así, conforme vaya avanzando esta semana, habrá más noches tropicales. La noche de este martes, a medianoche, nos vamos a ir a dormir en Madrid con 26 grados, en Cáceres con 27 y también en el valle del Ebro, mientras que del Guadalquivir con más de 25. La temperatura ideal sería rondando los 20 grados.

Las temperaturas máximas este miércoles van a seguir subiendo y serán plenamente canicular de la época más cálida. En Badajoz se podrían alcanzar los primeros 40 grados del año, lo que podría llegar a ser récord para un mes de mayo. Además, las temperaturas van a seguir subiendo por esa cúpula de calor. El máximo de esta semana será el miércoles y también el jueves.

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