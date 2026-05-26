Sin acuerdo en Valencia: continúa la huelga y 250 profesores amenazan con no acudir a las pruebas de la PAU

¿Qué han dicho? La Assemblea de Professorat Corrector de les Proves de la PAU denuncia que la Conselleria de Educación no haya querido "acceder ni mostrar una mínima flexibilidad en cuanto a las mejoras propuestas por la gran mayoría del profesorado".

Los docentes de Valencia siguen en huelga indefinida tras un nuevo fracaso en las negociaciones con la Consellería de Educación. Cerca de 250 profesores, correctores de la PAU, han amenazado con no presentarse a las pruebas de acceso a la universidad como medida de protesta. Estos docentes, pertenecientes a la Assemblea de Professorat Corrector de les Proves de la PAU, critican la falta de flexibilidad de la Consellería ante sus demandas, que incluyen mejoras en el Bachillerato. A pesar de la amenaza, la secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, asegura que las pruebas se realizarán con normalidad. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, considera "ilógico" que no se logre un acuerdo, destacando la voluntad negociadora del Consell.

No hay buenas noticias tampoco este martes para los docentes de Valencia, que continúan en huelga indefinida hasta que se acepten sus peticiones. La reunión entre la Consellería de Educación valenciana y los sindicatos ha vuelto a acabar sin acuerdo. Ante esto, los profesores ya han reaccionado: 250 han amenazado con no presentarse a las pruebas de acceso a la universidad. Nos referimos a los exámenes de la PAU, la antigua EBAU o selectividad, que podría estar en peligro.

Porque estos cerca de 250 profesores son correctores de la PAU y amenazan con dimitir justo el día de las pruebas. Pertenecen a la Assemblea de Professorat Corrector de les Proves de la PAU en la Comunitat Valenciana y hasta han apuntado a acciones "más contundentes" respecto a las calificaciones como protesta ante el "estancamiento de las negociaciones" de la huelga indefinida que mantiene el profesorado no universitario de la Comunitat Valenciana.

Reprochan a la Conselleria de Educación que no haya querido "acceder ni mostrar una mínima flexibilidad en cuanto a las mejoras propuestas por la gran mayoría del profesorado", representado por los sindicatos. Pero también que no haya mostrado "una verdadera preocupación por las demandas necesarias relacionadas con el Bachillerato", como las ratios "desorbitadas", la supresión de los grupos de Artístico, aulas no acondicionadas, "menosprecio al valenciano" y al currículum, tutorías no remuneradas y con menos horas y "profesorado quemado" por las exigencias burocráticas.

Ante esta amenaza de los correctores de la PAU, la secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, ha trasladado "tranquilidad". Según ha explicado, pueden garantizar que los exámenes de la PAU se van a realizar "en condiciones de normalidad" y conforme al calendario previsto, del 2 al 4 de junio.

Para Llorca es todo "ilógico"

También ha reaccionado el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Cree "ilógico" que correctores de las PAU "amenacen" con renunciar en bloque ante el "estancamiento" de las negociaciones para desconvocar la huelga indefinida en la enseñanza pública valenciana.

Pérez Llorca ha insistido en que "todos", tanto sindicatos como Generalitat, "tenemos el fin claro: mejorar el sistema educativo en la Comunitat Valenciana". Para Llorca, "ha quedado clara la voluntad negociadora y de diálogo" del Consell, que a su juicio, "es capaz de llegar a acuerdos y de adaptarse a lo que demandan" los sindicatos.

"Yo lo he dicho ya todos estos días. Todos tenemos el fin claro, que es mejorar el sistema educativo en la Comunitat Valenciana. Por lo tanto, es ilógico que no nos pongamos de acuerdo".

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