"Jódar es el nuevo Nadal": un exnúmero 1 se rinde ante Rafa

Mats Wilander ha explicado que el de Leganés es "bueno en todas las superficies" y no descarta que termine el año dentro del top-10.

Tras su aplastante debut en Roland Garros, Rafa Jódar, el hombre del momento en los últimos meses en el mundo del tenis, ha recibido tantos elogios que llegan al punto de situarle como una de las grandes amenazas para Sinner en París.

En 'Eurosport', Mats Wilander se ha rendido ante él afirmando que es tan "increíblemente bueno" que parece "el nuevo Rafa".

Y hay un aspecto en él que destaca sobre el resto: "La actitud es absolutamente brillante, no importa si es la primera ronda, o si juega contra Jannik Sinner en Madrid, tuvo la oportunidad de ganar el segundo set allí".

El exnúmero 1 del mundo no descarta que el joven tenista de solo 19 años pueda cerrar 2026 dentro del top-10, lo que le podría valer un billete para las ATP Finals.

"Para mí, él es un jugador excepcional. Joao Fonseca también lo era, y aún tiene buenas posibilidades, pero Rafael Jodar es la nueva promesa, y tiene muchas posibilidades de entrar en el Top-10, incluso a finales de año. Es bueno en todas las superficies", ha zanjado.