Stroll prevé cuándo llegarán las mejoras de Aston Martin y Fernando Alonso

El piloto canadiense ha señalado en qué carrera se podrán apreciar las mejoras de la escudería británica, después de varios GP lidiando con múltiples problemas en el motor y chasis.

¿Mejorará el rendimiento de Aston Martin? Esta es la pregunta que se formulan todos los seguidores de la Fórmula 1, en relación con el funcionamiento de la escudería británica. A pesar del esfuerzo de sus trabajadores en solucionar sus problemas, los de Silverstone continúan sin rendir.

Sin embargo, parece que, gracias al trabajo realizado durante los parones de F1, habrá mejoras en el AMR26. Aunque no hay una fecha concreta sobre cuándo llegará dicho progreso, Lance Stroll ha desvelado en qué carrera se verán las novedades de Aston Martin.

"Sí, hemos arreglado las vibraciones en Miami y eso está bien. Y ambos coches terminamos la carrera cuando vimos esa bandera a cuadros por primera vez esta temporada, por lo que creo que eso supone un paso adelante", asegura el piloto canadiense durante la rueda de prensa del GP de su país natal.

A su vez, Stroll ha señalado qué factores deben abordar ahora de cara a reducir distancia con sus rivales. "Ahora tenemos que encontrar más potencia y más carga y, si hacemos eso, estaremos en un mejor estado de forma. Tenemos unas mejoras planificadas para Spa o después de Spa... creo que es en Zandvoort", ha señalado el compañero de Fernando Alonso.

El GP de Países Bajos se celebrará el próximo mes de agosto, por lo que en las siguientes seis carreras no esperan cambios potenciales en la escudería. "Y sobre si serán suficientes para luchar arriba... te diría que no, porque estas cosas no pasan de la noche a la mañana", añade Stroll, recalcando que dichos cambios no serán "suficientes" para pelear en la zona alta.

Por último, el canadiense ha destacado el esfuerzo encomiable de los trabajadores de Aston Martin y Honda por arreglar los problemas e inconvenientes del monoplaza. "Todo el mundo está empujando tan fuerte como puede y haciendo todo lo que puede para mejorar ese tiempo de vuelta lo antes posible", ha concluido Stroll.

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