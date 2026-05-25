Aston Martin asume su situación tras el GP de Canadá: "No tenemos más ritmo"

Mike Krack, jefe de operaciones en pista de Aston Martin, asegura que actualmente no cuenta con el ritmo necesario para seguir al resto de equipos.

Todavía no hay mejoría en Aston Martin. La escudería británica sigue arrastrando problemas desde la pretemporada y la diferencia con el resto de equipos es abismal. En el GP de Canadá se ha demostrado, después de ser doblados hasta en cuatro ocasiones.

Pese a ello, los de Silverstone son conscientes. "No tenemos más ritmo, esta es nuestra posición", ha asegurado Mike Krack, jefe de operaciones en pista de Aston Martin, en declaraciones recogidas por 'Soy Motor'.

De esta forma, Aston Martin continúa avanzando lentamente para coger ritmo en la competición. "Hemos tenido un buen comienzo de carrera, con ambos pilotos ganando posiciones en las primeras vueltas. Pero nos costó mantener esa posición, sobre todo con la amenaza de lluvia cada vez más presente", añade Krack.

Poco a poco, los británicos mejoran su rendimiento, aunque este fin de semana Fernando Alonso no pudo acabar la carrera. "La carrera de Fernando terminó antes de tiempo debido a un problema con el asiento, que le provocaba molestias en la cabina, por lo que decidimos retirar el coche en la vuelta 24", ha explicado el ingeniero.

Por último, Krack ha detallado la situación actual que hay en la escudería, resaltando que "no tenemos más en este momento", en referencia al ritmo de sus monoplazas.

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