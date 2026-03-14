Tenso 'pique' entre Hadjar y Antonelli tras la 'sprint' en China: Isack no quiso aceptar el perdón de Kimi

El piloto francés se mostraba enfadado con Kimi tras el accidente en pista que le costó una sanción de 10 segundos al miembro de Mercedes. A pesar del castigo, Isack no quiso aceptar las disculpas del italiano.

Ya ha tenido lugar el primer lío entre pilotos de la temporada 2026 de Fórmula 1. Ocurrió durante la 'sprint', cuando Kimi Antonelli cometía un error en la curva 5 del circuito en China. Este fallo le hacía impactar contra el lateral del Red Bull de Isack Hadjar costándole 10 segundos de sanción, lo que le sacó de la lucha por los puntos.

Sin embargo el momento de mayor tensión se vivía tras la prueba, cuando el italiano se acercaba al francés para disculparse. Entonces, un Hadjar aún montado en el RB22 le negaba la disculpa mostrándose visiblemente enfadado ante los micrófonos tras la carrera.

"No sé por qué está tan sobrexcitado cuando tiene un cohete", respondía Hadjar en declaraciones recogidas por 'Autosport', aún descontento tras el accidente durante la prueba, recriminando al italiano su maniobra y destacando la increíble potencia el W17.

Mostraba así el francés su indignación con el piloto de Mercedes. Hadjar terminó la prueba en decimoquinto lugar, fuera de la zona de puntos, mientras que Kimi consiguió cruzar la línea de meta en el quinto puesto.

Aún a falta de la carrera larga en China, Mercedes continúa dominando y posiciona ambos monoplazas en primera fila de salida. Para los Red Bull en cambio, no está siendo un fin de semana sencillo y tanto Hadjar como Max Verstappen afrontarán la carrera del domingo tras una discreta clasificación.