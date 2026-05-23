Los profesores toman Valencia en su tercera protesta por las mejoras laborales: "Somos los peor pagados de España"

Los detalles Docentes de la educación pública reclaman una reducción de ratios, menos burocracia y una mejora de infraestructuras, así como una subida salarial tras diez días de huelga.

Este sábado, una manifestación de profesores de la educación pública recorrió Valencia, con padres y alumnos uniéndose a la causa. Los docentes exigen reducción de ratios, menos burocracia, mejoras salariales e infraestructurales. La protesta, que comenzó en la Plaza de San Agustín, fue organizada por sindicatos como STEPV, UGT PV, CSIF y CCOO PV. Más de 150 directores han renunciado en las últimas semanas, y los manifestantes piden a la consellera de Educación, Carmen Ortí, que negocie. La Generalitat ha prometido retomar conversaciones, mientras los sindicatos preparan nuevas propuestas. Durante la marcha, se escucharon lemas en defensa de la educación pública de calidad.

Una nueva manifestación repleta de profesores de la educación pública recorre este sábado las calles de Valencia con la negociación enquistada por la huelga indefinida que comenzó el pasado 11 de mayo. A esta concentración se ha unido la otra parte afectada: padres y alumnos.

Los docentes reclaman una reducción de ratios, menos burocracia y una mejora de infraestructuras, así como una subida salarial. En esta ocasión, la protesta ha partido desde la Plaza de San Agustín para recorrer el centro de la ciudad hasta la plaza del Ayuntamiento.

Más de 150 directores de colegios han presentado sus renuncias en las últimas semanas: "Somos un colectivo acostumbrado a decirles a nuestros alumnos que las cosas se solucionan hablando con el diálogo y el consenso. Le pedimos a nuestra consellera que se siente y tenga empatía con nosotros y que considere todas las demandas que le estamos haciendo que son un beneficio para todos", asegura la directora de un colegio.

"Estamos acostumbrados a luchar por lo que creemos que es lo justo. Estamos todo el colectivo de FP, de educación infantil, enseñanzas artísticas, primaria, secundaria... Ya es la hora de decir 'ya está bien'. Estamos volcados en esto, queremos unas mejoras salariales, somos los profesores peor pagados de toda España", ha añadido la docente.

La llamada 'marea verde', cuya huelga en la enseñanza pública no universitaria en la Comunitat Valenciana fue convocada por STEPV, UGT PV, CSIF y CCOO PV, con apoyo de ANPE, ha transcurrido acompañada de música y con los gritos de "consellera, dimisión", en alusión a la titular de Educación, Carmen Ortí.

"No desfallecer"

Durante la protesta, los convocantes han pedido a profesores, familias y alumnos y seguir aguantando hasta que la Generalitat acepte sus propuestas, además de celebrar su masiva respuesta cuando está a punto de acabar la segunda semana de huelga indefinida.

En la marcha de este sábado se han visto carteles con lemas como 'Mis hijas merecen una educación pública y de calidad', 'Menos discursos y más recursos', 'La educació millora el món', 'Si molesta una escola pública, anem bé!', 'Profesora lluitant per la dignitat', 'Perque la docència no ha de ser supervivència' o 'Aquest acord es un esmorzar sense cacaus ni tramussos: una estafa'.

También se han escuchado proclamas como 'Educació pública i de qualitat' --'Educación pública y de calidad'--; 'La lengua no se toca'; 'Consellera dimissió'; 'Que no, que no, que no, no volem més retallades en educació' --'Que no, que no, que no, no queremos más recortes en educación'-- o 'Hui i demà, escola en valencià' --'Hoy y mañana, escuela en valenciano'--.

Por su parte, el coordinador de Acción Sindical de STEPV, sindicato mayoritario, Marc Candela, ha señalado que están esperando a que Conselleria les convoque a la negociación -tras el rechazo a la propuesta de la administración del pasado miércoles- y ha criticado: "Ahora, resulta que la culpa es de los sindicatos, que no haya negociación. Fue la consellera quien se levantó de la mesa y después nos dijo que estaba esperando el documento".

Sobre la marcha, que se ha celebrado sábado para, según ha explicado, que puedan acudir más padres y madres, ha puesto de relieve que las peticiones son "para mejorar la atención de nuestros hijos". Candela ha comentado que los sindicatos están "trabajando" en un documento que se va a entregar el lunes a la Conselleria de Educación, con las nuevas propuestas. "Lo que estamos haciendo es concretar mejor las medidas, calendarizar mejor y añadir el tema del valenciano", ha detallado.

Y preguntado sobre si la semana próxima habrá más movilizaciones, el portavoz ha respondido afirmativamente, pero no ha concretado si se anunciarán este mismo sábado: "Sí, habrá una actualización del calendario para la semana que viene".

En esta línea, por parte de CCOO PV, Xelo Valls ha aseverado que la nueva propuesta todavía no está lista, pero sí va a ser presentada esta próxima semana: "Lo presentaremos cuando lo tengamos ya listo, cuando empiece la semana".

La representante de UGT PV Maite Tarazona ha valorado el "apoyo" de las familias, "quienes han demandando urgentemente querer llevar a las calle sus reivindicaciones, que son las mismas que las nuestras, porque realmente el 80 o el 90% de lo que demandamos es para el bienestar de sus hijos y hijas".

"Nula" voluntad del Consell

En cuanto a la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, esta aseguró este viernes que retomará la negociación con los sindicatos "lo antes posible", "una vez se haya recibido el documento que las organizaciones sindicales se comprometieron a enviar el pasado miércoles". Candela afirmó que los sindicatos acudirán a las 9.00 horas este lunes y estarán esperando a la consellera para negociar.

Antes de comenzar la marcha, en declaraciones a los medios de comunicación, el portavoz de Educación del PSPV-PSOE en Les Corts, José Luis Lorenz, ha denunciado la "nula" voluntad de negociación del Consell y ha exigido al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que se ponga "al frente del problema": "Está escondido".

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