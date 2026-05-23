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De Colón al Arco de Moncloa

La derecha y la ultraderecha marchan en Madrid y exigen la dimisión de Pedro Sánchez: "La prioridad nacional es expulsarle del poder"

¿Qué está pasando? El líder de Vox, Santiago Abascal, asegura al inicio de 'Marcha por la dignidad' que el presidente del Gobierno hará uso de cualquier medio para "perpetuarse en el poder" pese a los escándalos de corrupción.

Santiago Abascal, en 'La marcha por la dignidad'Santiago Abascal, en 'La marcha por la dignidad'Agencia EFE
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El PP y Vox, la derecha y la ultraderecha de España, han mostrado su apoyo asistiendo con diferentes personalidades de cada uno de sus partidos a la manifestación convocada por Sociedad Civil Española, en la que ha habido gente como Víctor de Aldama y Daniel Esteve, de 'Desokupa', para pedir la dimisión "inmediata" de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Bajo el lema de 'Marcha por la dignidad', uno de los presentes en la marcha que va de la Plaza de Colón hasta el Arco de Moncloa ha sido Santiago Abascal, líder de la formación de Bambú.

En sus palabras ante los medios, ha puesto al Ejecutivo de PSOE y de Sumar en el foco y, en especial, a Pedro Sánchez: "La prioridad nacional hoy es expulsarle del poder".

"Hay una inmensa mayoría de los españoles que quiere acabar con este bochorno. Nosotros somos los primeros, por eso hemos solicitado en la Audiencia Nacional que Zapatero entre en prisión provisional y que declaren como testigos tanto Sánchez como los ministros que participaron en el rescate de Plus Ultra", ha afirmado.

Y ha insistido: "Ya no queda nadie en el entorno de Sánchez que no esté acusado de delitos. Es una mafia corrupta que empobrece a los españoles, que promueve la invasión migratoria. Sánchez va a hacer todo lo necesario por retrasar las elecciones, con lo legal y con lo ilegal para no respetar la voluntad popular, para alterar el censo electoral y perpetuarse en el poder".

"Usaremos todo, desde movilizaciones a procesos judiciales para acabar con el secuestro de España por parte de esta mafia", ha compartido, recordando esas mociones de censura que presentaron en su día para hablar de la que podría estar por llegar: "Cada día hay más motivos para hacerlo".

Sobre Zapatero, Abascal ha sido muy claro: "A nivel político y económico, su legado es desastroso. Es Zapatero el que ha llevado a la política a la ETA política que pone y que quita presidentes. El poder político y el presidente está en manos de los enemigos internos y externos. No hay nada defendible".

En ese sentido, el líder de la ultraderecha ha hablado también de la presunción de inocencia, algo que die "siempre debe prevalecer" con un 'pero': "Zapatero, Ábalos, Koldo, Cerdán, la mujer y el hermano de Sánchez... son ya demasiados".

"Nadie se cree que Sánchez no esté detrás de todo esto cuando su entorno político y familiar está o en la cárcel o imputado. Cuando los presos le acusan de haber pagado la carrera política del PSOE con las aulas de prostitución de su propia familia. Es una gravedad extraordinaria", ha expresado Abascal.

En cuanto a la manifestación en sí, la organización justifica la necesidad de la marcha, que tiene el lema de '¡Sánchez, dimisión ya!', alegando que "es un clamor la indignación de los españoles ante la deriva a la que el Gobierno está llevando al país".

Durante la marcha se han podido observar diversas banderas preconstitucionales correspondientes con el periodo de la dictadura de Francisco Franco y diversas odas y eslóganes con el caudillo como protagonista. También se han escuchado cánticos como 'España cristiana y no musulmana'.

El PP, "representado"

Fuentes de la dirección nacional del PP han confirmado a Europa Press que el partido estará representado en la manifestación, si bien no han precisado por el momento qué cargos acudirán a esta convocatoria.

En todo caso, no serán ni el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ni el secretario general de la formación, Miguel Tellado, que estarán ese día en Baleares con motivo del congreso del PP balear que reelegirá a Marga Prohens como presidenta.

"Estaremos representados en esa manifestación, que además pasa por la calle Génova", han confirmado las fuentes consultadas, que han señalado que el PP acudirá sin banderas del partido porque no quieren "patrimonializar" la protesta, a diferencia de lo que, según pronostican, puede intentar hacer Vox.

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