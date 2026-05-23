Detienen a cuatro personas acusadas de desobediencia en el aeropuerto de Bilbao a la llegada de los miembros de la Flotilla

Incidentes a la llegada de miembros de la flotilla en el aeropuerto

Los detalles Los agentes han hecho uso de sus porras para cargar contra varios de los allí presentes y realizar varias detenciones. Se ha iniciado una investigación para verificar si su actuación se ajusta a las instrucciones en vigor.

Los activistas de la delegación vasca de la Global Sumud Flotilla a Gaza llegaron al aeropuerto de Bilbao desde Turquía, enfrentándose a momentos de tensión con la Ertzaintza, que intervino con porras. La policía vasca realizó identificaciones, aunque no dio más detalles. Los activistas retrasaron su regreso debido al ingreso hospitalario de dos compañeros por lesiones tras ser capturados por fuerzas israelíes. Paralelamente, 18 activistas catalanes, también parte de la Flotilla, llegaron a Barcelona acusando a Israel de agresiones y malos tratos durante su detención. Fueron recibidos por familiares y figuras políticas, incluyendo al ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

La Ertzainza ha detenido a cuatro personas en el aeropuerto de Bilbao en el transcurso de los incidentes registrados a primera hora de la tarde en el recinto, coincidiendo con la llegada de los activistas de la delegación vasca de la Global Sumud Flotilla.

Según ha detallado el Departamento vasco de Seguridad, la Jefatura de Asuntos Internos de la Ertzaintza ha iniciado una investigación para verificar si la actuación de los agentes se ajusta a las instrucciones en vigor.

Todo ha sido en el lugar donde un grupo de personas esperaban a los seis miembros de la delegación vasca de la flotilla. En ese momento, los agentes han hecho uso de sus porras deteniendo a cuatro personas acusadas de desobediencia grave, resistencia y atentado a agente de la autoridad.

Los activistas han llegado a Bilbao a eso de las dos de la tarde procedentes de Turquía. En el aeropuerto les esperaban, desde las 11:00, varios de sus compañeros para darles la bienvenida.

Su regreso estaba previsto para ayer viernes, pero el viajo se retrasó por el ingreso hospitalario de dos de ellos por "las lesiones" sufridas tras ser capturados por las fuerzas israelíes cuando se dirigían hacia la Franja de Gaza con ayuda humanitaria.

Según la delegación Global Sumud Euskal Herria, los dos activistas fueron hospitalizados por "las lesiones derivadas de la violencia sufrida durante el secuestro por parte de las fuerzas de represión sionistas".

Acusan a Israel de "malos tratos" a su llegada a Barcelona

Por su parte, los 18 activistas catalanes que formaban parte de la Global Sumud Flotilla han llegado este sábado sobre las 13:30 horas al Aeropuerto de Barcelona y en declaraciones a la prensa han acusado a Israel de agresiones y "malos tratos" físicos y psicológicos durante su detención.

Entre los activistas están la secretaria de delegaciones de IAC y participante de la Flotilla, Ariadna Masmitjà, 'Masmi', y la exalcaldesa de Montcada i Reixac (Barcelona), Laura Campos, así como otros activistas catalanes como Mi Hoa Lee y Javier Zendrera que han explicado las "torturas" sufridas durante su detención y han estado acompañados por el también activista de la Flotilla Saif Abukeshek.

Cerca de un centenar de personas han recibido a los activistas en el aeropuerto de Barcelona, entre los que se encontraban familiares y representantes políticos como el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; la coordinadora de los Comuns Candela López; la portavoz de los Comuns y diputada en el Congreso, Aina Vidal y el eurodiputado de los Comuns y abogado de la Flotilla, Jaume Asens.

Urtasun pide investigar las "torturas"

Precisamente, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha pedido a la Fiscalía que inicie una investigación ante la Audiencia Nacional por las "torturas" cometidas por Israel a miembros españoles de la Global Sumud Flotilla rumbo a Gaza que fueron detenidos por fuerzas israelíes.

Así lo ha dicho en declaraciones a los medios este sábado desde el Aeropuerto de Barcelona, tras la llegada de los activistas catalanes de la Global Sumud Flotilla interceptados por Israel, un acto que ha calificado de "piratería" porque, ha defendido, estos barcos tenían libertad para navegar libremente por el mediterráneo amparados en el derecho marítimo. De esta forma, el ministro ha asegurado que no permitirán que los malos tratos y agresiones relatados por miembros de la organización queden "impunes".

Por otra parte, ha hecho un llamamiento para acabar con el acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel que es "una vergüenza que siga en vigor", algo que, ha apuntado, el Gobierno seguirá defendiendo tras haber solicitado ya su suspensión.

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