El operativo en Ushuaia para capturar al roedor del hantavirus concluye sin rastro alguno del ratón colilargo

Los detalles Usando métodos como la colocación de trampas para estos animales, sí se ha atrapado a un roedor común en el vertedero municipal de la ciudad. Sin embargo, es una especie "no asociada" a la infección.

El operativo sanitario en Ushuaia, Argentina, tras el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, concluyó sin capturar roedores asociados al virus. Durante cuatro días, se llevó a cabo una vigilancia epidemiológica y ambiental, colocando trampas en áreas clave como el parque nacional Tierra del Fuego y el vertedero municipal. Solo se capturó un roedor urbano, no vinculado a la transmisión del hantavirus. Las muestras biológicas serán analizadas en Buenos Aires. Los primeros casos en el crucero fueron dos turistas neerlandeses. Tierra del Fuego no ha registrado casos de hantavirus anteriormente.

El operativo sanitario desplegado en la ciudad argentina de Ushuaia, de donde zarpó el crucero MV Hondius en el que se decretó un brote de hantavirus, ha concluido sin captura alguna de roedores asociados a la transmisión de la enfermedad.

"Como resultado preliminar del operativo, no se han registrado capturas del ratón colilargo, especie considerada el principal reservorio del hantavirus en la región sur del país"", han informado en un comunicado el Gobierno de la provincia argentina de Tierra del Fuego.

Durante cuatro días, en Ushuaia se desplegó un operativo de vigilancia epidemiológica y ambiental llevado adelante por miembros del Ministerio de Salud de Tierra del Fuego y especialistas del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Malbrán.

El trabajo ha consistido en la colocación de trampas para atrapar roedores en áreas consideradas epidemiológicamente relevantes, entre las que están el parque nacional Tierra del Fuego, la reserva Playa Larga y el vertedero municipal.

Fue en ese último sitió donde se produjo una única captura. Era de un roedor urbano, una especie "no asociada a la transmisión del hantavirus".

"A pesar de eso, siguiendo los protocolos establecidos para estos operativos, se realizaron tomas de muestras biológicas que se analizarán en los laboratorios del Instituto Malbrán en Buenos Aires", ha señalado el Gobierno.

Los dos primeros casos de hantavirus detectados en el MV Hondius fueron una pareja de turistas neerlandeses que, tal y como informó el Ministerio de Salud argentino, llegaron al país en noviembre pasado y viajaron también por Chile y Uruguay.

Las autoridades explicaron que la pareja llegó a Ushuaia el 29 de marzo y estuvieron allí dos días antes de embarcar en el Hondius.

La variante Andes Sur del hantavirus, que registra casi todos los casos documentados de transmisión entre humanos, solo presenta antecedentes de circulación en las sureñas provincias argentinas de Chubut, Río Negro y Neuquén, así como en el sur de Chile. La provincia de Tierra del Fuego nunca ha registrado casos de hantavirus.

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