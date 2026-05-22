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Rodaje detenido

La peste porcina paraliza el rodaje de una película de Russell Crowe en Sant Cugat del Vallès

¿Por qué es importante? La suspensión del rodaje se ha visto forzada por el incumplimiento de las medidas de seguridad biológica exigidas a raíz de la crisis de la peste porcina en la zona en que tenía lugar la filmación.

El actor Russell Crowe, durante una galaEl actor Russell Crowe, durante una galaAgencia AP
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La peste porcina ha obligado a paralizar el rodaje en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) de la película 'The Last Druid', de William Eubank, protagonizada por el conocido actor Russell Crowe, según han explicado fuentes del Departamento de Agricultura de la Generalitat catalana.

La suspensión de la actividad se ha visto forzada por el incumplimiento de las medidas de seguridad biológica -principalmente, el cierre perimetral efectivo- exigidas a raíz de la crisis de la peste porcina en la zona en que tenía lugar la filmación (Can Sant Joan, entre Sant Cugat y Rubí, en el Vallés Occidental).

El rodaje podrá seguir en el momento en que se garantice el aislamiento del recinto como establecen los protocolos, según el requerimiento de la Generalitat a la productora.

La autorización para la filmación en esos terrenos, propiedad del Institut Catatà del Sol (Incasòl), estaba condicionada al cumplimiento estricto de la normativa de prevención de la peste porcina, que desde hace meses afecta a la población de jabalíes en la provincia de Barcelona, especialmente en el entorno del Parque de Collserola y municipios del Vallès.

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