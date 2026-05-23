Los investigados en el caso Plus Ultra celebraron el rescate de la aerolínea con ostras y champán: "La SEPI no aprueba esos gastos"

El contexto En el centro del entramado aparecen mensajes, contratos y conversaciones que, según la UDEF y el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, apuntarían a una presunta red de tráfico de influencias alrededor del rescate.

En marzo de 2021, el director de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, celebró con ostras y champán el rescate de su aerolínea, que recibió 53 millones de euros del Gobierno español en plena salida de la pandemia. Lo que se presentó como un salvamento ahora es objeto de una investigación judicial por presunto tráfico de influencias, según la UDEF y el juez José Luis Calama. Mensajes y contratos apuntan a una red que incluye al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La justicia española solicita colaboración a Estados Unidos para seguir investigando, mientras crece el temor de Zapatero a ser implicado. Además, se investigan comisiones relacionadas con proyectos fallidos, como el complejo Hard Rock en Tarragona.

Marzo de 2021. Julio Martínez Sola, el director de Plus Ultra, celebra el rescate de su compañía con ostras, champán y mofas. España apenas empezaba a salir de la pandemia por el coronavirus y el Gobierno activaba rescates millonarios para evitar quiebras. En ese contexto, la aerolínea Plus Ultra recibe una ayuda pública de 53 millones de euros. Lo que entonces fue presentado como una operación para salvar una compañía aérea, hoy se ha convertido en una investigación judicial de enorme dimensión política.

En el centro del caso aparecen mensajes, contratos y conversaciones que, según la UDEF y el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, apuntarían a una presunta red de tráfico de influencias alrededor del rescate.

Uno de los episodios que más llama la atención de los investigadores se produce justo después de aprobarse la ayuda pública. Según la documentación incorporada al sumario, Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, celebró la operación junto a dirigentes de su entorno empresarial.

La escena incluye ostras, champán y una fotografía enviada por el CEO de la compañía, Roberto Roselli, a Julio Martínez Martínez, empresario vinculado a la investigación, acompañada de mensajes que ahora analiza la Policía. "Aviso para navegantes: la SEPI no aprueba esos gastos", dice uno de los mensajes de Julio Martínez Martínez, a lo que agrega "tranquilo, eso sale del 1%".

Así, celebraban que sus clientes habían conseguido el rescate. Y ese 1%, probablemente su comisión, es solo una parte de la investigación de la UDEF y que recoge el auto del juez Calama, el mismo que situa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como director de una estructura organizada orientada al tráfico de influencias.

Ahora, con el sumario del caso a punto de publicarse, el juez pide también ayuda a la justicia estadounidense y es que quiere que compartan toda la información sobre personas investigadas en caso Plus Ultra. Durante el mandato del expresidente Joe Biden, Calama recibió información que había en el móvil de Rodolfo Reyes, el exdirectivo de la aerolínea que se refirió a Zapatero como su "pana".

Mientras, también crecería el temor del propio Zapatero, a que Julio Martinez o 'Julito' -quien le contrataba como asesor- se termine convirtiendo en un nuevo Víctor de Aldama y que pacte con la Fiscalía además de cargar las culpas sobre él.

Otros detalles del auto que llaman la atencion serían la presunta trama que habría pactado comisiones de entre el 1 y 3% por la construcción del fallido complejo Hard Rock en Tarragona o cómo Zapatero envía un mensaje a Julito tachando de "gestión exitosa" la obtención de la licencia de Plus Ultra para operar vuelos entre Madrid y Caracas.

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