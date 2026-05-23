El tira y afloja de Irán y EEUU continúa: Marco Rubio habla de "avances" en las negociaciones por un acuerdo de paz

El contexto El secretario de Estado estadounidense ha asegurado este sábado que "se han hecho algunos progresos": "Existe la posibilidad de que, ya sea más tarde hoy, mañana o en un par de días, tengamos algo que decir".

Irán y Estados Unidos mantienen un prolongado tira y afloja diplomático. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció desde la India que se han logrado avances en las negociaciones con Irán, y que pronto podrían tener novedades. Las conversaciones, mediadas por Pakistán, han mostrado señales optimistas, aunque persisten diferencias significativas, especialmente en torno al programa nuclear iraní y el control del estrecho de Ormuz. Mientras que Irán propone discutir su programa nuclear en una segunda fase, Estados Unidos exige la entrega del uranio enriquecido. Donald Trump se muestra cauto, advirtiendo que, sin acuerdo, podría tomar medidas militares.

Irán y Estados Unidos protagonizan un tira y afloja que hasta el momento parece interminable. Este sábado, el secretario de Estado del país liderado por Donald Trump, Marco Rubio, afirmó este sábado en la India que Washington ha logrado algunos avances con los iraníes y que EEUU podría tener "algo que decir" sobre el asunto en los próximos días.

"Se han logrado algunos avances, se han hecho algunos progresos. Incluso mientras les hablo ahora, se está trabajando en ello. Existe la posibilidad de que, ya sea más tarde hoy, mañana o en un par de días, tengamos algo que decir", declaró Rubio a los medios durante un evento en la embajada de EEUU en Nueva Delhi.

Así, ambos países afirman haber logrado un acercamiento de posturas en las negociaciones de paz mediadas por Pakistán, cuyo jefe del Ejército, Asim Munir, concluyó este sábado una visita a Teherán que calificó como "altamente productiva", aunque el presidente estadounidense no descarta aún acciones militares. Según un informe de la 'CBS', Estados Unidos se estaría preparando para nuevos ataques contra suelo iraní, aunque el régimen de los ayatolás ya ha avisado de que no se quedará indiferente.

Poco después de que el mariscal de campo paquistaní abandonara la capital iraní tras reunirse con el presidente del país, Masud Pezeshkian; el presidente del Parlamento y jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf; y el ministro de Exteriores, Abás Araqchí, llegaron desde Teherán y Washington señales algo optimistas.

"Durante la última semana, la tendencia ha sido hacia un mayor acercamiento de posturas", declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, a la televisión estatal. El diplomático evitó, sin embargo, presentar un acuerdo como inminente y pidió esperar "tres o cuatro días" más para comprobar la evolución de las conversaciones.

Según el portavoz, las partes buscan actualmente acordar un memorando de entendimiento basado en una propuesta iraní de 14 puntos que ha sido intercambiada varias veces entre ambas delegaciones mediante mediación paquistaní.

El presidente republicano tiene previsto reunirse este sábado con su equipo de seguridad, incluido el vicepresidente, JD Vance, y los negociadores estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, para evaluar la situación. Pakistán, que ejerce de mediador entre las partes, transmitió también mensajes positivos.

Aún persisten diferencias

Tanto las afirmaciones de Baghaei como las de Rubio evidenciaron que aún existen diferencias entre las partes en torno a asuntos complejos, especialmente el programa nuclear iraní. Mientras el portavoz de la diplomacia iraní insistió en que la cuestión nuclear debe discutirse en una segunda fase tras un primer acuerdo de paz, el secretario de Estado de EEUU reiteró que Teherán debe entregar sus reservas de uranio altamente enriquecido.

Rubio sostuvo, además, que el estrecho de Ormuz debe permanecer abierto y "sin peajes", en referencia al proyecto iraní para regular y cobrar el tránsito marítimo en la estratégica ruta marítima. "El presidente Donald Trump ha dejado claro que, de una forma u otra, Irán nunca podrá tener un arma nuclear. Los estrechos deben permanecer abiertos y sin peajes. Ellos tienen que entregar su uranio altamente enriquecido", afirmó Rubio.

Trump se mostró cauto ante los avances y explicó en breves declaraciones telefónicas al portal Axios que hay un 50% de probabilidades de llegar a un "buen" acuerdo. El mandatario estadounidense advirtió de nuevo que en caso de no lograr ese pacto, hará "volar por los aires" a Irán, una amenaza que ha repetido en numerosas ocasiones, primero para presionar a la República Islámica a pactar un alto el fuego y ahora para sellar el acuerdo que busca, aunque hasta ahora ha retrocedido en su cumplimiento e ignorado sus propios ultimátums. El alto el fuego acordado entre las partes el 8 de abril sigue vigente por ahora, aunque, según el propio Trump, es "increíblemente frágil".

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