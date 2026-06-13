El tenso momento entre Antonelli y Stroll durante los libres en Barcelona: "Dios mío, como siempre..."

El piloto italiano se vió obligado a abortar una vuelta durante los libres por encontrarse al AMR26 del canadiense corriendo a un ritmo notablemente más bajo que el suyo.

Los Libres 3 del Gran Premio de Barcelona han dejado un momento tenso entre dos de los pilotos de la parrilla. Se trata de Kimi Antonelli y Lance Stroll, en un adelantamiento en el que el líder de la clasificación dejó un comentario sobre el canadiense en la radio de Mercedes.

"Dios mío, Stroll, como siempre", exclamaba el italiano, molesto después de verse obligado a abortar una vuelta tras encontrarse al Aston Martin en la pista del Circuit de Catalunya. El ritmo del AMR26, como es costumbre esta temporada, no era muy alto y estorbó al Mercedes del italiano en la preparación de la clasificación de Barcelona.

En la tarde del sábado, Antonelli tendrá la oportunidad de hacerse con una nueva ‘pole’ que le serviría para consolidar aún más la ventaja que en este momento mantiene sobre el segundo clasificado, Lewis Hamilton, que adelantó a George Russell con el segundo puesto obtenido en Mónaco. Por otro lado, los AMR26 continúan sin levantar cabeza y competirán un fin de semana más sin mejoras en el coche.

George Russell acabó siendo el más rápido de la prueba, seguido por Piastri y Leclerc. Será también una prueba especial para Fernando Alonso, embajador del circuito, aunque parece improbable que el asturiano sea capaz de firmar un resultado positivo teniendo en cuenta lo visto hasta ahora en Silverstone.

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