Russell se desmarca de una guerra en Mercedes y apunta a una "batalla consigo mismo"

El piloto británico rechaza continuar peleándose con Kimi Antonelli durante el Mundial y asegura que busca evitar una presión innecesaria y disfrutar de cada carrera sin "pensar en el campeonato".

George Russell está atravesando una crisis profunda en su carrera. El piloto británico se ha visto superado por su compañero de escudería Kimi Antonelli, y ve con dificultad poder ganar el título este año. A pesar de haber comenzado una pugna con el italiano en Mercedes, ha decidido apartarse y centrarse en sí mismo.

"Es muy frustrante cuando algo aparentemente fuera de tu control y del control del equipo destruye completamente tu fin de semana", asegura Russell, en declaraciones recogidas por 'Motorsport', tras su nefasto fin de semana en Mónaco, donde acabó sin puntuar.

En el GP de Barcelona-Catalunya, George buscará ganar una lucha interna contra él mismo para dejar atrás la presión y volver a la senda de la victoria. "Ahora mismo siento que la presión ha desaparecido. Voy a intentar disfrutar de cada carrera, ni siquiera pensar en el campeonato. La batalla ahora es conmigo mismo", añade el británico.

Con 88 puntos, Russell ostenta la tercera posición en la clasificación, 68 puntos por detrás de Antonelli, y, pese a no mostrarse interesado en los números, cree que puede remontar si simplemente se centra en pilotar y evita la mala suerte.

"Creo que tendría tres podios más y quizá alguna victoria adicional. Seguiría probablemente por detrás de Kimi, porque está haciendo un trabajo increíble, pero la imagen sería totalmente diferente. El año pasado apenas miraba los datos. Me subía al coche, pilotaba rápido y funcionaba", señala Russell.

Por último, el piloto de Mercedes ha agradecido a Toto Wolff su comprensión y apoyo en las últimas carreras donde no ha obtenido los resultados esperados por problemas ajenos a su conducción. "Toto ha sido excepcionalmente comprensivo durante este periodo. Creo que nuestra relación nunca ha sido tan cercana", concluye el británico.

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