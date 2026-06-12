Preocupante mensaje de Aston Martin en Barcelona: "Por desgracia..."

Mike Krack, uno de los jefes de la escudería, no tiene dudas a la hora de mostrar la terrible situación que vive el equipo. Tras la primera sesión de libres, las sensaciones son muy negativas.

Después de conseguir un punto antológico que cada vez cobra más valor, Fernando Alonso vuelve a la realidad. El resultado en Mónaco parece haber sido un espejismo y la primera sesión de entrenamientos libres en el Gran Premio de Barcelona ha vuelto a mostrar las terribles debilidades del Aston Martin.

Fernando ha marcado el 21º mejor tiempo a casi cuatro segundos del mejor registro del circuito, el de Lando Norris. Todo apunta a que será un gran premio difícil para el asturiano viniendo de una carrera en la que se encontró con el primer punto del año.

Mike Krack, uno de los jefes de Aston Martin, no se sorprende ante los tiempos del monoplaza y reconoce que lo esperaban: "Creo que fui bastante claro explicando que iba a ser difícil. Y hoy tuvimos la confirmación. Estamos entre 3,7 y 4 segundos en cada sesión. Esa es, por desgracia, la verdadera realidad"

"Ahora debemos intentar hacerlo lo mejor posible con lo que tenemos, entender el programa de neumáticos, encontrar la mejor estrategia y la mejor ejecución", asegura Krack en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

Alonso encara, por enésima vez este año, un gran premio pilotando el peor monoplaza de la parrilla. Todo en unos días en los que el futuro del bicampeón sigue siendo una incógnita. Aún así, el asturiano contempla varios escenarios de cara a la temporada que viene.