"He demostrado que es posible ganar sin tener que comportarse..."
Norris habla de su campeonato y describe a Alonso, Schumacher, Verstappen y Hamilton como "malvados en pista"
El piloto de McLaren ha analizado la etapa posterior a proclamarse campeón de F1 y se ha detenido a explicar cómo le gustaría que fuera su legado en la competición.
Lando Norris se coronó como campeón mundial de Fórmula 1 la temporada pasada. Ahora, ha hecho un trabajo de retrospección tras el título, en medio de una temporada en la que McLaren no está siendo tan dominante.
Sin embargo, el británico, a pesar de sentirse "más relajado", confiesa que ha "cambiado su nivel de confianza" y se siente listo para repetir la hazaña.
No obstante, reconoció también la superioridad de otros equipos durante esta temporada como Mercedes: "Ahora mismo, están bien en todas partes. Por eso está, sin duda, en una liga propia. No quiero decir nunca que no sea posible. Quiero al menos tener fe, quiero seguir creyendo que es posible hasta que sea definitivamente imposible. Hasta entonces, seguiré creyendo que podemos darle la vuelta a la situación".
Luego, Lando expresó su "frustración" por las dificultades que está teniendo que afrontar para defender el título: "La Fórmula 1 puede tener tantos altibajos. Este es el mayor cambio de normativa que hemos tenido. Esto supuso un reto adicional para nosotros como equipo. Es prácticamente imposible, sabíamos que este año estaríamos en desventaja". Y entonces, analizó en 'Mundo Deportivo' el carácter con el que se identifica su figura de campeón, en comparación con ganadores anteriores.
"He demostrado que es posible ganar un campeonato sin tener que comportarse... no hace falta actuar de forma egoísta, aparentar ser más duro de lo que eres. No hace falta... ser un capullo. No hace falta ser así porque quizá hayas visto a campeones anteriores ganar de esta manera", explicaba Norris, tomando como ejemplo a otros pilotos como Schumacher, Verstappen, Hamiltono Alonso a los que describió como "malvados en pista".
Sin embargo, el piloto de McLaren se muestra satisfecho con lo logrado hasta el momento en la competición y cerró su entrevista entre risas, con un mensaje a modo de broma dedicado al Lando más joven, antes de debutar en la F1: "No tengas miedo de ser malvado a veces. Eso es lo único".
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