Lance Stroll aún confía en la llegada de las mejoras a Aston Martin: "Antes o después del parón..."

Lance Stroll ha analizado la situación actual dentro de la escudería, que atraviesa un momento muy complicado, aunque confía en que a lo largo del verano pueda llegar el esperado paquete de mejoras para el AMR26.

La situación no mejora en Aston Martin que, una vez más, se presentará en un Gran Premio sin introducir ninguna mejora en los monoplazas de Fernando Alonso y Lance Stroll. Para Barcelona no hay grandes expectativas, en palabras de Mike Krack, ingeniero de Honda, el Circuit de Catalunya "será duro", aunque tras el ADUO, un verano de cambios en Silverstone sería lo previsible.

Mientras tanto, ambos pilotos están centrados en sacar lo mejor posible del AMR26, algo que no les está resultando fácil. Así explicaba el canadiense su accidente en Mónaco: "Son las cosas que he tenido todo el tiempo, inconsistencia en el freno motor y el cambio de marchas, que es suave o es agresivo. Eso cambia el torque, el freno motor, el balance de frenada y todas esas cosas".

"No creo que se arregle este fin de semana, pero en Barcelona hay escapatorias más grandes y no será un problema tan importante. Tenemos problemas diferentes, cada fin de semana aprendemos", señalaba Stroll. Luego, el piloto de Silverstone explicó la dura realidad de la situación actual de la escudería: "Fernando sumó un punto (en Mónaco) pero porque en carrera todos se chocaban. Por ritmo puro éramos 21º y 22º en clasificación y aquí será lo mismo".

Sin embargo, el hijo del magnate dueño del equipo aún confía en el proyecto y analizaba los planes de Aston Martin para los próximos meses: "Somos un equipo, tenemos gente como Adrian (Newey), que no llegó hace mucho tiempo, o Enrico (Cardile). Son realmente talentosos, algunos de los más exitosos de siempre en F1. Todos esperamos a la evolución, llegue antes o después del parón".

Esa "evolución" podría llegar en un verano en el que se espera que lleguen las prometidas mejoras para el equipo de Fernando, unos avances que podrían posibilitar un mejor rendimiento de ambos pilotos cada fin de semana. Por último, Stroll definió la situación con una clara sentencia, que ejemplifica a la perfección el bache que Alonso está viviendo este año en la competición: "En la F1 eres el resultado del coche que pilotas".

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