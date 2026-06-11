Mercedes desvela la situación de Russell frente a la superioridad de Antonelli: "Necesita despejar su mente"

Toto Wolff ha expresado su opinión en cuanto al dominio que está ejerciendo el joven piloto italiano esta competición mientras que su compañero ha caído al tercer puesto, superado por Lewis Hamilton.

Kimi Antonelli se está mostrando este 2026 como el piloto más fiable y es líder de la competición después de seis citas disputadas. El italiano pilota junto a George Russell el mejor coche de la parrilla y a pesar de su corta edad, 19 años, está sabiendo sacar todo el potencial del Mercedes, algo que está dejando a su compañero a la sombra.

Sobre esta situación ha hablado el jefe de equipo de Brackley, Toto Wolff, que quiso poner calma después de que Antonelli conquistara en Mónaco su quinta victoria consecutiva: "Kimi, naturalmente, ganará confianza tras Mónaco, pero debemos centrarnos en aprovechar ese impulso y hacer nuestro trabajo en Barcelona". Luego, aprovechó para apoyar al británico y brindarle toda su confianza.

"Las últimas carreras no han salido según lo previsto para George, pero eso es parte del automovilismo. Esmuy fuerte mentalmente, conocemos su potencial y cuenta con el entorno adecuado. Necesita despejar su mente, concentrarse en el próximo fin de semana y ofrecer el rendimiento del que es capaz", aseguraba Wolff desde el Circuit de Catalunya.

Entonces pasó a analizar las expectativas de Mercedes en Barcelona: "Es un circuito más tradicional... Nos permitirá tener una mejor visión general de nuestro rendimiento. Será el primer fin de semana en el que podremos evaluar mejor nuestras recientes mejoras y ver dónde nos encontramos en comparación con el resto de la parrilla". Una buena oportunidad, desde luego, para que Russell recupere sensaciones tras un decepcionante duodécimo puesto en el Principado que le ha relegado al tercer lugar en la clasificación de pilotos.

"Tenemos que esperar y ver cómo se comporta el coche, si ofrece el rendimiento necesario y si podemos aprovecharlo. Hasta entonces, debemos ser prudentes y no sacar demasiadas conclusiones de las últimas carreras", cerraba el ingeniero austríaco. Unas palabras que buscan rebajar la tensión y competitividad en el equipo británico en un escenario que reúne a dos de los pilotos más fuertes de la parrilla con el coche más dominador del campeonato.

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