Fernando Alonso, muy crítico con la Fórmula 1: "Ahora tienes que conducir al 90%..."

El piloto asturiano de Aston Martin se ha expresado de forma clara sobre la nueva normativa del 'Gran Circo' y ha señalado que el otro 10% no depende del piloto.

La Fórmula 1 ha virado este año 2026 a unas unidades de potencia mucho más eléctricas. Esto ha dado lugar a la aparición de llamado 'super clipping'. Los monoplazas pierden potencia en recta a pesar de que el piloto pisa el pedal del acelerador al máximo.

Aunque en estos últimos Grandes Premios se ha logrado reducir este factor, lo cierto es que la parte elécrica sigue siendo determinante y ha reducido todavía más la importancia de los pilotos en los monoplazas, casi convirtiéndoles en puros robots que solo tiene que seguir por la línea.

Fernando Alonso ha sido uno de los grandes detractores de esta nueva normativa: "Hay otras cosas que te hacen sentir más adrenalina... (risa) que son los coches del pasado. La Fórmula 1 siempre ha sido un laboratorio de tecnología y de emociones y la Fórmula 1 actual no lo es".

"Al pilotar dependes tanto de la unidad de potencia, del modo en el que recargas las cosas... si tienes la batería llena tienes una cierta frenada, el motor empuja porque ya no recarga, y ya no está frenando el motor porque la batería está llena, y al contrario si está vacía: intenta recargar más para subirte la batería a tope y entonces te cambia todo", señaló en una entrevista con 'Mundo Deportivo'.

"No puedes conducir vuelta a vuelta buscando la perfección y el último metro en la apurada de frenada y esas cosas que eran típicas de la Fórmula 1. Ahora tienes que conducir al 90% y dejar ese 10% un poco aleatorio, un poco a lo que va a hacer la unidad de potencia. Eso no es ideal al conducir y dejar ese 10% un poco aleatorio, un poco a lo que va a hacer la unidad de potencia", concluyó.