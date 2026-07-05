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En la vuelta de formación

El Aston Martin amaga con abandonar a Alonso antes de la salida: "El coche se ha apagado de repente"

El piloto asturiano se quedó detenido en la vuelta de formación, pero pudo llegar al pit lane para tomar la salida en Silverstone.

Fernando Alonso Fernando AlonsoGetty

Fernando Alonso está viviendo una pesadilla con el Aston Martin. La espera a las mejoras se está haciendo eterna. Llegarán en el Gran Premio de Hungría, según adelantó Adrian Newey. Y eso será a finales de julio. El AMR26 cambiará por completo. Al menos en la parte aerodinámica.

En la carrera de Silverstone, justo antes de la salida en la vuelta de formación, su coche se apagó de repente y Fernando se quedó parado. Nada funciona en Aston Martin.

Explicó por radio lo que acababa de suceder: "El coche se ha apagado por completo de repente, se ha vuelto a encender".

Fernando pudo llegar a la salida, pero no a su posición. Salió desde el pit lane. Aunque se quejó de que prácticamente no le esperaran a que llegara al semáforo: "Ridículo cuánto han esperado, vergonzoso".

Pudo tomar la salida y pasó a Lance Stroll, su compañero de equipo. Incluso pudo luchar contra un Oscar Piastri que tenía el McLaren muy tocado.

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