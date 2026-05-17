Salen a la luz las mejoras que introducirá Aston Martin para las mejoras en el coche de Alonso en Canadá

'Motorsport' informa de que el trabajo realizado después de Miami, tanto en Silverstone como en Sakura, anima a pensar que el equipo británico podría introducir en las próximas fechas del calendario las esperadas mejoras en el coche del asturiano.

Las mejoras en Aston Martin están haciéndose esperar. El equipo de Fernando Alonso está firmando un curso 2026 decepcionante, ocupando las últimos puestos de la clasificación y teniendo problemas hasta para terminar las carreras.

El coche desarrollado por Adrian Newey y Honda ha planteado gran cantidad de problemas para los de Silverstone y el ADUO podría ser la mejor oportunidad para el equipo de Lawrence Stroll de remontar la situación.

Una vez resueltos los desesperantes problemas de vibraciones para el asturiano, mejorar la comunicación entre la unidad de potencia y la caja de cambios sería el próximo objetivo de la escudería británica.

Ya en Miami se esperaban grandes cambios que finalmente no llegaron, al contrario que el resto de equipos de la parrilla, que introdujeron notables mejoras en sus monoplazas.

Sin embargo, el Gran Premio de Canadá podría ser la cita en la que el AMR26 diera el esperado salto cualitativo que permitiera a Alonso contar por fin con un coche competitivo.

Una previsión avalada por los buenos datos que Honda ha estado obteniendo las últimas semanas en el banco de pruebas de Japón, así como en la satisfactoria puesta a punto de la electrónica en Sakura como informa 'Motorsport Italia'.

Montreal será la última cita antes del ADUO, que también podría resultar determinante para Aston Martin. Está por ver si finalmente llegan las esperadas mejoras al monoplaza de Fernando, que le permitan plantar cara a sus rivales y luchar cara a cara con pilotos del nivel que corresponde al bicampeón mundial.