'Palo' brutal de Fernando Alonso a la F1: "Hemos perdido una década o más de carreras puras"

El bicampeón de la Fórmula 1 ha cargado contra la decisión de la competición de electrificar poco a poco las carreras, las cuales han perdido su identidad durante los últimos años.

La Fórmula 1 ya no es lo que era. O por lo menos así piensa Fernando Alonso. El piloto asturiano no ve con buenos ojos los cambios implementados en el reglamento durante los últimos años, y no ha ocultado su rechazo en la rueda de prensa previa al GP de Canadá.

"El ADN de estas unidades de potencia siempre será el mismo.Y siempre premiará ir despacio en las curvas. No creo que vaya a cambiar las cosas de forma fundamental. Quiero decir, siempre escuchan. La cuestión es que el mundo se decantó, o pensó que se decantaría, por la electrificación, que se consideraba el futuro", comenta el bicampeón de la F1.

La principal queja de Alonso se centra en el ritmo de las carreras y la pérdida de identidad. "Las carreras son algo totalmente distinto. Ahora volvemos un poco al 60-40, y luego, en el futuro, a menos y menos. Por desgracia, tuvimos este periodo desde 2014 con la era del turbo, y ahora aún más, en el que perdimos casi una década o incluso más de carreras puras", resalta el piloto de Aston Martin.

Los adelantamientos con la gestión 50/50 de las unidades de potencia también han sido carne de crítica por parte del asturiano, debido a su facilidad en las rectas: "En las rectas, cuando tienes más batería que los demás, será muy fácil. Y no será un adelantamiento, solo una maniobra de evasión".

"Cuando tienes más batería que los demás, los demás se quedan sin potencia, por lo que pierden 500 caballos. Entonces tú tienes 500 caballos más que los demás, realizas una maniobra de evasión y adelantas a un coche", concluye Alonso.

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