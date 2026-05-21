La brutal frase de Fernando Alonso en la previa de Canadá: "No tengo que probar nada a nadie, soy el mejor"

El piloto asturiano insiste en que "no se tiene que medir" y se sigue sintiendo el mejor piloto lleve un coche competitivo o su Aston Martin que lucha en las últimas posiciones.

Fernando Alonso ha llegado al Gran Premio de Canadá con ganas de hablar, con ganas de reivindicarse. Ha querido dejar claro que él se siente el mejor piloto y que a estas alturas, a sus 44 años, no se lo tiene que demostrar a nadie.

"Soy el mejor. No tengo que probar nada a nadie. No me tengo que medir. No necesito sentir nada para saber que estoy en el máximo nivel", dijo Fernando en la previa de un Gran Premio en el que habrá sprint.

Sigue esperando a que Aston Martin le dé un coche con el que pueda competir arriba: "Ahora sólo espero a la oportunidad. Sé que es cuestión de tiempo saber que tendré un mejor coche. No pierdo el foco. Compito en otras categorías, pruebo otros coches. Y sólo me preocuparé si no soy el más rápido. Pero en un GT o el kart lo soy".

Les pide que eleven el nivel y habla del futuro más inmediato de un coche que cambiará radicalmente: "Necesitamos elevar el nivel y mejorar. Para ello, el ADUO ayudará porque necesitas inversión, tiempo en el banco dinámico y encontrando filosofías para entender la falta de potencia y fiabilidad que encontramos este año".

Más fiabilidad y...

El coche tiene que ser más fiable, pero no sólo eso: "Hay que cambiar tanto fiabilidad como la manejabilidad. Hay que trabajar en la caja, con reducciones, cambios ascendentes y el freno motor. Son cosas que te dan confianza para las curvas, pero ahí sólo hay media décima".

Se sigue viendo lejos del resto: "Quedan... otros dos o tres segundos".

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