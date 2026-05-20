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La espeluznante reacción de los miembros de Ducati al accidente de Alex Márquez: "Tiene algo en el pecho"

El equipo Ducati ha publicado a través de sus redes sociales cómo fue la reacción de su box al terrible accidente que sufrió Alex Márquez en Montmeló.

Nadal

Ducati ha desvelado los dramáticos momentos que vivieron en el Gran Premio de Cataluña ante el accidente de Alex Márquez. Fue un momento de shock, con las manos a la cabeza en el box.

"Hay una moto en medio de la pista... se tiene que parar la carrera", protestaba uno de los ingenieros.

Al llegar Pecco Bagnaia al garaje, rápidamente preguntó por Alex: "Está consciente".

Un miembro de Gresini tranquilizaba a Gigi Dall'Igna: "Tiene algo en el hombro, en el pecho... pero puede mover las manos". El ingeniero jefe de Ducati levantaba el pulgar en señal de tranquilidad, pero todo se volvía a torcer con el accidente de Johann Zarco. De ahí la imagen final de un Pecco que vivió el peligro más cerca que nunca.

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