La alarmante reflexión de McEnroe sobre la baja de Alcaraz: "Es horrible..."

La leyenda estadounidense lamento mucho que Carlos no vaya a estar ni en Roland Garros ni en Wimbledon y advierte de lo perjudicial que es su lesión ya no solo para él mismo, sino para el propio tenis.

Carlos Alcaraz está viviendo uno de los momentos más complicados de su carrera como tenista. El murciano lleva sin jugar desde el pasado Conde de Godó, donde se vio obligado a retirarse por unas molestias en su muñeca que, a priori, parecían algo leve.

Sin embargo, a medida que fueron pasando las semanas, los rumores sobre la gravedad de la lesión se intensificaron y Alcaraz confirmó un alcance desconocido de la dolencia poniendo fin a su participación en el Masters 1.000 de Roma y, más preocupante, Roland Garros.

John McEnroe, leyenda del tenis, ha analizado la situación de Alcaraz. Todo después de que además de Roland Garros, el de El Palmar haya anunciado que tampoco estará en Wimbledon. McEnroe, gran admirador de Carlitos y de su forma de jugar, anuncia lo negativo que es el para el tenis que el número dos del mundo no esté en los grandes torneos.

"Es una pérdida horrible para el tenis que Carlos no juegue. Es una auténtica pena. La realidad es que apesta. Pero sí abre la puerta a que otros jugadores hagan recorridos que probablemente nunca habrían podido hacer", asegura McEnroe en declaraciones que recoge 'As'.

El estadounidense, como no podía ser de otra forma, da como claro favorito a Sinner en lo que viene: "Para mí, en última instancia, es Sinner contra el resto. Y ahora mismo yo elijo a Sinner".

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