¿Habrá mejoras en Canadá para Aston Martin? Fernando Alonso desvela cuántas décimas podría ganar

El bicampeón del mundo cree que el AMR26 podría ganar media décima en Montreal a pesar de las mejoras que necesitan introducir próximamente en términos de fiabilidad y manejabilidad.

El GP de Canadá podría ser el punto de partida de la remontada de Aston Martin. Durante los parones de abril, provocado por el conflicto en Oriente Medio, y mayo, la escudería británica ha aprovechado el tiempo para trabajar a destajo en solucionar los problemas surgidos durante la pretemporada, y se espera que a partir de esta carrera se muestren las mejoras.

Sin embargo, Fernando Alonso se ha mostrado cauto ante las expectativas de los aficionados y seguidores de Aston Martin, en relación con las mejoras introducidas en el AMR26. "No, no creo que el rendimiento vaya a cambiar", resaltó este jueves en rueda de prensa en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

"Necesitamos cambiar tanto la fiabilidad, porque tuvimos algunos problemas que nos impidieron rodar correctamente en los entrenamientos libres y optimizar el tiempo en pista, como también mejorar la manejabilidad", añadió el bicampeón de la Fórmula 1, en relación con los aspectos que necesitan mejorar en pista.

A pesar de no ocultar su cautela, Alonso cree que solo podrán recortar media décima respecto a sus rivales, una distancia insuficiente por el momento. "Con esa confianza, quizá haya media décima. No son los dos o tres segundos que nos faltan, así que no creo que vaya a cambiar mucho el rendimiento", aseguró.

Por último, el piloto español ve esta carrera como un test más para analizar los puntos a mejorar, ya que no luchan por nada actualmente. "Si no estás luchando por nada, si no estás entre los ocho primeros… todos usamos la sprint como práctica. Aunque me gustaría no hacerlo. Hay mucha evolución de pista aquí", concluyó Alonso.

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