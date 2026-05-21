El as bajo la manga de Aston Martin para mejorar el coche de Fernando Alonso

Eric Ernst, embajador de tecnología comercial de Aston Martin, explica cómo el uso de la inteligencia artificial para el análisis de datos puede ayudar a la escudería británica a potenciar el AMR26.

Aston Martin continúa desarrollando mejoras para competir contra el resto de escuderías. Los de Silverstone siguen resolviendo los inconvenientes de la pretemporada que han lastrado al equipo durante las primeras carreras del mundial, aunque los datos recogidos de cada GP están siendo una gran ayuda.

Es por ello que la escudería británica ha hecho oficial un acuerdo con NetApp, empresa especializada en el tratamiento de datos con IA, para el análisis de datos y progreso del AMR26. "Los datos son como la sangre que mantiene vivo al coche; sin ellos no puede funcionar por muy rápido que sea", asegura Eric Ernst, embajador de tecnología comercial de Aston Martin.

En declaraciones para el 'Diario AS', Ernst ha destacado la importancia y presencia de los datos y la tecnología en un deporte como la Fórmula 1. "Es cuestión de milésimas cómo logra adaptarse un equipo a la IA de los datos y eso puede decidir campeonatos. Quien mejor desarrolle eso tiene una ventaja", asegura el embajador de Aston Martin.

En sí, con los datos extraídos de cada test, prueba o carrera, los ingenieros y analistas son capaces de determinar fallos en cada pieza del monoplaza y encontrar una solución o parche que beneficie a pilotos como Fernando Alonso.

"Todos los socios de Aston Martin cubren las necesidades del equipo de arriba abajo y NetApp tiene un papel destacado en ello. Nuestra tecnología da servicio a todos los sectores, pero la clave está en identificar casos de uso relevantes para cada industria. Lo que funciona en la F1, en gran medida, funcionará en todo el mundo del automóvil", añade Ernst, destacando la necesidad de aplicar la IA en el mundo del motor.

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