España entra en su límite ecológico y consume todos los recursos naturales para un año en apenas cinco meses

¿Qué ha pasado? En 142 días, el país ha excedido ya su biocapacidad y pasa a depender de los recursos externos para sostener su nivel de actividad. Hace tres años, en 2023, este límite llegó en agosto.

España ha alcanzado su Día de la Sobrecapacidad, agotando sus recursos naturales para 2026 en solo 142 días, según Global Footprint Network. Esto significa que el país ha consumido más de lo que sus ecosistemas pueden regenerar, dependiendo ahora de recursos externos. La huella ecológica de España supera su biocapacidad, situándose en el puesto 34 del ranking global, con Singapur a la cabeza. En Europa, España es el séptimo país en agotar recursos, tras Luxemburgo, Bélgica, Italia, Suiza, Reino Unido y Portugal. Según WWF, España consume como si necesitara 2,5 planetas, reflejando un modelo económico insostenible y una dependencia estructural de recursos externos.

España ya ha alcanzado su Día de la Sobrecapacidad. Ya ha llegado al límite ecológico. Ya ha consumido todos los recursos naturales de los que dispone para todo 2026. Sí, así ha pasado. Así ha sucedido en un país que en apenas cinco meses está ya en déficit ambiental para lo que queda de año, según los cálculos de Global Footprint Network.

Y es que ya está en números rojos a nivel ecológico con su biocapacidad y su disponibilidad de superficie productiva ya consumida antes de que termine mayo.

Tan solo han pasado 142 días para que España haya consumido más de lo que sus ecosistemas pueden regenerar en un año, pasando a depender de los recursos externos para sostener su nivel de actividad.

La huella ecológica, el indicador de sostenibilidad que trata de medir el impacto que un modo de vida tiene sobre un determinado territorio, ha comenzado a exceder la propia biocapacidad del país. Es una fecha que varía dependiendo de cada año y de cada nación, con España en el puesto 34 de un ranking en el que Singapur ocupa un lugar más que destacado. En tan solo dos días de 2026, el 2 de enero, ya había llegado a su límite.

España, en ese sentido, es el séptimo país europeo en esta clasificación, con Luxemburgo habiendo sido el primer país del Viejo Continente en agotar sus recursos, seguido de Bélgica, Italia, Suiza, Reino Unido y Portugal. En 2023, hace apenas tres años, el límite ecológico se alcanzó en el mes de agosto.

En el último puesto de la clasificación está Honduras, que entra en pérdidas ambientales el 22 de diciembre de este año. Ecuador, Nicaragua, Perú, Suecia o Gabón podrían incluso no incurrir en el déficit ecológico.

Y es que España consume como si necesitara dos planetas y medio, según la organización WWF. "Es una señal directa sobre cómo funciona el modelo económico y su relación con los límites físicos del planeta", cuenta Sergi Simón, asesor académico de EALDE. La humanidad, por su parte, consume como si necesitara 1,8 planetas.

Que la fecha de España sea el 22 de mayo indica que la biocapacidad nacional solo cubre una parte de la huella ecológica, algo que supone una dependencia estructural de recursos externos de energía, materiales, suelo productivo o capacidad de absorción de emisiones que se encuentran fuera de sus fronteras, detalla EALDE. "No es solo una cuestión ambiental. Es una cuestión de vulnerabilidad económica, exposición a cadenas de suministro y resiliencia productiva", añade Simón.

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