La clave de Lance Stroll para convertir a Aston Martin en "un equipo ganador"

El piloto canadiense se ha mostrado esperanzador con el porvenir de su equipo antes del GP de Canadá, después de atravesar "momentos difíciles", y asegura que pueden convertirse en "un equipo ganador".

Aston Martin sigue a la deriva. La escudería británica no levanta cabeza, pese a terminar su primera carrera con sus dos monoplazas a la vez, y se aferra a la ayuda del sistema ADUO para remontar puestos en la clasificación.

Este domingo 24 de mayo disputarán el GP de Canadá. Una carrera en la que podrán probar las mejoras realizadas durante el último parón y demostrar que aún pueden competir. Además, es un GP importante para uno de sus pilotos debido a que se celebra en su país natal.

En una entrevista publicada en la página web de Aston Martin, Lance Stroll se ha mostrado esperanzador con el porvenir de su equipo. "Hay que mantener los pies en la tierra. En la Fórmula Uno, las cosas cambian muy rápido. Unos pocos meses pueden transformar por completo el panorama", comenta el piloto canadiense.

"Como pilotos, todos queremos estar luchando en la parte delantera. Cuando se atraviesan momentos difíciles, por supuesto que es frustrante porque todo el equipo trabaja muchísimo y quiere más", añade Stroll, señalando las dificultades que ha experimentado en los últimos meses.

A pesar de los inconvenientes que han atravesado los británicos, el piloto se muestra confiado en el proceso de mejora de su escudería. "Hay que seguir trabajando, ser honesto sobre dónde se necesita mejorar y confiar en el proceso, incluso cuando los resultados no sean inmediatos. Tenemos todos los elementos para convertirnos en un equipo ganador; solo se trata de liberar ese potencial", ha concluido Stroll.

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