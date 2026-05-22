¿Cuándo se estrena Rafa Jódar en Roland Garros? Cuadro y posibles rivales de la joya española

La predicción del verdugo de Rafa Jódar en Roma sobre su carrera: "Seguramente tendrá un futuro..."

El joven tenista español debutará este domingo 24 de mayo ante Aleksandar Kovacevic en primera ronda. A partir de cuartos de final se cruzará con los rivales más contundentes, como Zverev o Sinner.

Rafa Jódar jugará este mes de mayo su primer Grand Slam. El joven tenista español ha logrado una plaza en Roland Garros gracias a su excelente rendimiento en 2026 y su ascenso estratosférico en el ranking ATP.

Este domingo 24 de mayo debutará en la arcilla francesa frente al tenista estadounidense Aleksandar Kovacevic, número 94 del mundo, en primera ronda. A pesar de que el horario aún no está confirmado, ya se conoce cuáles pueden ser sus rivales en las rondas posteriores.

En concreto, si el español avanza de ronda, podría verse las caras con James Duckworth o Gabriel Diallo en segunda ronda, Taylor Fritz o Alex Michelsen en tercera ronda y Jiří Lehečka o, su compatriota, Alejandro Davidovich Fokina en octavos de final.

A partir de cuartos de final, el torneo se pone más serio para Jódar, ya que podría tener que batirse en duelo contra Alexander Zverev, tercero en el ranking ATP, Arthur Fils o Karén Khachanov, ambos por encima del top 20. En semifinales, Novak Djokovic, Álex de Miñaur, Casper Ruud y Joao Fonseca serán sus posibles rivales.

Por último, en la final del Abierto de Francia podría enfrentarse al actual número uno del mundo, Jannik Sinner, Daniil Medvedev o Félix Auger-Aliassime, rivales muy complicados de vencer debido a la gran diferencia de nivel entre la promesa española y ellos.

Posibles rivales ronda a ronda de Jódar en Roland Garros

Primera ronda: Aleksandar Kovacevic

Segunda ronda: James Duckworth o Gabriel Diallo

Tercera ronda: Taylor Fritz o Alex Michelsen

Octavos de final: Jiří Lehečka o Alejandro Davidovich Fokina

Cuartos de final: Alexander Zverev, Arthur Fils o Karén Khachanov

Seminales: Novak Djokovic, Álex de Miñaur, Casper Ruud o Joao Fonseca

Final: Jannik Sinner, Daniil Medvedev o Félix Auger-Aliassime

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