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"Será una excelente referencia"

La apuesta de un histórico jefe de MotoGP sobre la dupla de Marc Márquez y Pedro Acosta en Ducati

Francesco Guidotti, exjefe de equipo de la categoría reina, ve la posible asociación entre pilotos españoles como un proyecto ilusionante dentro del mercado de fichajes.

Pedro Acosta y Marc Márquez Tailandia 2026Pedro Acosta y Marc Márquez Tailandia 2026Getty Images

El mercado de fichajes de MotoGP 2027 continúa siendo una completa incógnita. Con el campeonato aún en juego, muchos pilotos desconocen en qué equipo correrán el año que viene, aunque se espera que se confirme el futuro de algunos en las próximas semanas.

El piloto que más expectativa está generando no es ni más ni menos que el vigente campeón del mundo. Marc Márquez se encuentra en su último año de contrato con Ducati y todavía se desconoce si renovará, cambiará de equipo o si pondrá fin a su carrera debido a las lesiones.

A pesar de que aún no se sabe qué decisión ha tomado el ilerdense, una de las posibilidades que más resuena por el paddock de la categoría reina es su renovación con los italianos y la formación de una dupla española con Pedro Acosta.

"El equipo oficial de Ducati con Márquez y Acosta será una excelente referencia", asegura Francesco Guidotti, exjefe de equipo en MotoGP, en una entrevista con 'Motosprint', en la que se ha mostrado ilusionado con el posible proyecto de Ducati.

A su vez, cree que Márquez seguirá en categoría reina dado su carácter incansable. "Espero que sí, porque es alguien que no se rinde y genera mucho interés… alguien como él impulsa a otros a mejorar en la pista. Es demasiado pronto para decirlo… los movimientos que han hecho hasta ahora no son del todo erróneos", ha concluido Guidotti, acerca de los movimientos en MotoGP y el futuro de Marc Márquez.

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