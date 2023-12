Analizando lo que había deparado la temporada 2023 para Aston Martin, Fernando Alonso reconoció que la victoria, la ansiada 33, había estado más cerca en nunca en Mónaco.

Aquel domingo en el Principado, cuando el asturiano perseguía a Max Verstappen y comenzó a gotear en el trazado, el '14' tuvo la oportunidad de entrar antes a boxes... pero montó medios.

De haber puesto los intermedios, no hubiera tenido que entrar de nuevo en la siguiente vuelta y el de Red Bull habría salido detrás del ovetense.

El neerlandés se llevó la victoria, pero quizás el momento más tenso del fin de semana no se dio el domingo, sino el sábado.

En clasificación, Alonso lideró en los dos primeros sectores, pero 'Mad Max' se sacó un tercer sector de ensueño para quedar por delante de Fernando a tan solo 84 milésimas.

Ahora, finalizada la temporada, le han preguntado a Verstappen en una entrevista por aquel día, seguramente el que comenzó su "hegemonía" este 2023.

"En la última curva antes de iniciar el último sector sentí que iba más rápido que en las otras ocasiones, pero sabía que no sería suficiente", recuerda el neerlandés.

En ese momento, salió toda la garra de campeón de Max: "Era o hacer la pole o estrellarme contra el muro. Toqué varios muros y los besé un poquito, pero fue un sector precioso".

"Cuando aparqué el coche y me quité el caso, seguía temblando", añade el vigente campeón, que dejó una bonita imagen (la que acompaña a esta noticia) explicándole a Alonso cómo lo había hecho.

Verstappen sobre la Pole en Mónaco:

"Me daba cuenta en el último sector que iba más rápido pero que aún así no iba a alcanzar. Así que decidí ir al límite, era Pole o el muro. Cuando me bajé y me saqué el casco, la adrenalina era tan alta que seguía temblando"#F1 #Verstappen pic.twitter.com/MNQn1c2BCv