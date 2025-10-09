Un excompañero de Hamilton cree que Lewis está preparando ya su retirada de la F1

Jenson Button, campeón de la Fórmula 1 en el año 2009, cree que Lewis podría dejar la competición ante sus malos resultados en Ferrari.

Es una de las grandes decepciones de los últimos tiempos en la Fórmula 1. El fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari no está llevando los resultados que esperaban a Maranello. El inglés lo está pasando mal con un coche que no está para competir en lo más alto... pero tampoco puede llegar a los números de Charles Leclerc.

Su excompañero en McLaren Jenson Button cree que si con las nuevas normas de la competición no consigue estar luchando por victorias se retirará de la Fórmula 1. Por lo que 2026 podría ser el año de su marcha.

Así lo dice el campeón de 2009 en 'Sky Sports': "Con el gran cambio de reglas del próximo año, veremos a Lewis en su mejor momento o a un Lewis que podría decidir retirarse".

"Pienso especialmente en el sprint de Shanghái... que fue impresionante. Pero le falta la consistencia necesaria para desarrollar plena confianza en el coche. Ya no cuenta con el mismo equipo consolidado a su alrededor que tuvo durante todos esos años en Mercedes como campeón del mundo. Simplemente lleva tiempo", indica Button después de la carrera de Singapur, en la que fue octavo ante los problemas finales en sus frenos.

Button quiere salir en su defensa recordando aquella sprint de China: "Ha tenido momentos brillantes este año".

Pero esos momentos "brillantes" han sido escasos. Sólo en China. Desde entonces no levanta cabeza. Y hay un dato esclarecedor: cero podios para él y cinco para su compañero, Charles Leclerc.