La sorprendente reflexión de Márquez sobre el futuro de Acosta: "En un año y medio, podrá..."

El de Cervera está convencido del talento del murciano y tiene claro que, dentro de poco, las grandes escuderías se lo terminarán rifando.

Marc Márquez está a pocas carreras de certificar su noveno título mundial de motociclismo. El de Cervera ha dominado lo que va de temporada con mucha superioridad con respecto al resto de piloto y es precisamente eso lo que le puede permitir alzarse con el trofeo antes de lo esperado.

Que Marc pueda cantar el 'alirón' a falta de cuatro o cinco grandes premios para el final de temporada es, sin duda, mérito del propio Márquez. Sin embargo, el hecho de que el de Ducati lidere con tanta facilidad el campeonato deja en evidencia del rendimiento de otros pilotos que quizás deberían haber estado algo más arriba.

'Pecco' Bagnaia, Álex Márquez o Pedro Acosta son algunos de estos nombres. El murciano ha tenido muchos problemas con la KTM y eso le ha impedido luchar por victorias. Aún así, Marc es consciente del talento del campeón del mundo del Moto2 y deja una llamativa predicción sobre lo que podría depararle el futuro a Acosta.

"No se sabe qué haría Acosta en una Ducati. Lo que creo es que, si continúa haciéndolo como lo está haciendo, en un año y medio podrá ir a la marca que él quiera. Tiene un gran futuro por delante, lo ha demostrado, tiene mucho talento", ha reconocido en unas declaraciones para 'Motorsport'.

Acosta parece haber encontrado algo positivo en la KTM. El gran premio pasado fue segundo y, si la moto se lo permite, podría llegar a luchar de tú a tú con Marc. Sin embargo, su llegada a una escudería con una moto competitiva podría darle la posibilidad de ser candidato al título