La llamativa reflexión de un mánager de MotoGP sobre Márquez: "Sin Márquez, la Ducati no estaría..."

Carlo Pernat, voz autorizada en el 'paddock' de la categoría reina, está convencido de que el rendimiento de la moto italiana no había tenido tanto éxito de no ser por Marc

Marc Márquez está cuajando un Mundial prácticamente perfecto. Son pocas las veces en las que, durante la temporada, el de Cervera ha cometido un error y eso se ha terminado notando en la clasificación general de pilotos que, hoy por hoy, refleja una superioridad aplastante del ocho veces campeón del mundo.

Sin embargo, hay una dinámica que se ha seguido durante las últimas carreras que llama mucho la atención. Ducati comenzó dominando mucho el mundial. El propio equipo oficial, Gresini y VR46, satélites, eran los más veloces pero a medida que ha ido avanzando la temporada la situación ha cambiado.

Aprilia, Yamaha, durante algunas carrera, KTM o incluso Honda, ha demostrado tener velocidad para competir contra las Ducati. De hecho, Carlo Pernat, mánager de MotoGP, tiene claro que no hay tanta superioridad de la moto boloñesa respecto a las otras. Le otorga todo el mérito a Márquez: "Marc sigue dictando la ley, ahora se ha convertido en el ‘leitmotiv’ (tema principal que se repite) de este campeonato".

"Sin Marc Márquez la Ducati nunca estaría en la posición dominante actual: la moto 2025, quitado a Marc, nadie la pilota. Giannantonio o Bagnaia, todos con dificultades. Es cierto que la clasificación está llena de Ducati en las primeras posiciones, pero esto depende más de las circunstancias que de un verdadero poder técnico abrumador", reconoce Pernat en unas declaraciones para 'GPOne'.